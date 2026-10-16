Иғтибар: хәүеф!

БПЛА хәүефе, һөжүме ваҡытында нимә эшләргә хәҙер беләһегеҙҙер. Зинһар, ҡағиҙәләрҙе үтәгеҙ.
Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре:
Әгәр өйҙә булһағыҙ, түбәнге ҡаттарға, подвалға йәки баҙға төшөргә тырышығыҙ. Күп ҡатлы йортта лифтҡа инмәгеҙ.
Әгәр урамда булһағыҙ, шунда уҡ иң яҡындағы бинаға, ер аҫты йәйәүлеләр үткәүеленә, парковкаға йәшеренегеҙ.
Әгәр транспортта булһағыҙ, унан сығығыҙ һәм яҡындағы ышыҡ урынға барығыҙ.
Әгәр фатирҙа булһағыҙ, тәҙрәләр булмаған, стеналар араһындағы хәүефһеҙерәк урынды һайлағыҙ. Мәҫәлән, ванна бүлмәһенә инеп тороғоҙ. Тәҙрәләргә яҡын бармағыҙ.
Әгәр осоусы пилотһыҙ аппаратты (БПЛА) йәки уның өлөштәрен күрһәгеҙ, уларға теймәгеҙ һәм был урындан китегеҙ.