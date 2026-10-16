+9 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Октября , 04:20

Иғтибар: хәүеф!

Башҡортостанда "Пилотһыҙ осҡос хәүефе" тәртибе индерелде. Өфө аэропортында ла тотҡарлыҡтар бар. Иғтибарлы булығыҙ!

Добавить в предпочтительные источники Google
Иғтибар: хәүеф!Иғтибар: хәүеф!
Иғтибар: хәүеф!

БПЛА хәүефе, һөжүме ваҡытында нимә эшләргә хәҙер беләһегеҙҙер. Зинһар, ҡағиҙәләрҙе үтәгеҙ.

Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре:

  • Әгәр өйҙә булһағыҙ, түбәнге ҡаттарға, подвалға йәки баҙға төшөргә тырышығыҙ. Күп ҡатлы йортта лифтҡа инмәгеҙ.

  • Әгәр урамда булһағыҙ, шунда уҡ иң яҡындағы бинаға, ер аҫты йәйәүлеләр үткәүеленә, парковкаға йәшеренегеҙ.

  • Әгәр транспортта булһағыҙ, унан сығығыҙ һәм яҡындағы ышыҡ урынға барығыҙ.

  • Әгәр фатирҙа булһағыҙ, тәҙрәләр булмаған, стеналар араһындағы хәүефһеҙерәк урынды һайлағыҙ. Мәҫәлән, ванна бүлмәһенә инеп тороғоҙ. Тәҙрәләргә яҡын бармағыҙ.

  • Әгәр осоусы пилотһыҙ аппаратты (БПЛА) йәки уның өлөштәрен күрһәгеҙ, уларға теймәгеҙ һәм был урындан китегеҙ.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика