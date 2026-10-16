+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
16 Октября , 06:00

«Башҡорт хужабикә»һе айыу менән осрашҡанмы?

Билдәле булыуынса, билдәле блогер Миләүшә Шәйхисламова Бөрйән урманында йөрөгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Башҡорт хужабикә»һе айыу менән осрашҡанмы?«Башҡорт хужабикә»һе айыу менән осрашҡанмы?
«Башҡорт хужабикә»һе айыу менән осрашҡанмы?

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова рейтинглы контент өсөн күп нәмәгә әҙер. Был юлы ул Бөрйән урманына бал алырға барған. Әле урманда йөрөү хәүефле икәнен һәр кем белә, сөнки йыртҡыстарҙың әүҙемләшкән мәле. Айыуға тап булып ҡуйыу ҙа бар.

«Ҡырағай алтын» артынан Миләүшә, әлбиттә, үҙе генә түгел, ә  тәжрибәле солоҡсо Руслан Агишев менән барған.

Руслан солоҡтан бал алыу процесын күрһәткән, ә Миләүшә видеоға төшөргән.

Төшөрөү барышында ул үҙе өсөн күп яңылыҡтар асҡан.

— Ғүмеремдә лә ундай бал татып ҡарағаным булманы! Шәп! — тине Миләүшә.

Айыу ғына килеп сыҡмаһын, тип тә борсолған блогер.

— Руслан гел яҡ-яғына ҡарана. Айыу ҡапыл килеп сығырға мөмкин, ти. Был ҡурҡыу миңә лә күсте, — ти Миләүшә Шәйхлисламова.

Бәхеткә күрә, йыртҡыс күренмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика