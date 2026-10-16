«Башҡорт хужабикә»һе айыу менән осрашҡанмы?

Социаль селтәрҙәрҙә «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған блогер Миләүшә Шәйхлисламова рейтинглы контент өсөн күп нәмәгә әҙер. Был юлы ул Бөрйән урманына бал алырға барған. Әле урманда йөрөү хәүефле икәнен һәр кем белә, сөнки йыртҡыстарҙың әүҙемләшкән мәле. Айыуға тап булып ҡуйыу ҙа бар.
«Ҡырағай алтын» артынан Миләүшә, әлбиттә, үҙе генә түгел, ә тәжрибәле солоҡсо Руслан Агишев менән барған.
Руслан солоҡтан бал алыу процесын күрһәткән, ә Миләүшә видеоға төшөргән.
Төшөрөү барышында ул үҙе өсөн күп яңылыҡтар асҡан.
— Ғүмеремдә лә ундай бал татып ҡарағаным булманы! Шәп! — тине Миләүшә.
Айыу ғына килеп сыҡмаһын, тип тә борсолған блогер.
— Руслан гел яҡ-яғына ҡарана. Айыу ҡапыл килеп сығырға мөмкин, ти. Был ҡурҡыу миңә лә күсте, — ти Миләүшә Шәйхлисламова.
Бәхеткә күрә, йыртҡыс күренмәгән.