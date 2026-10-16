Аҙна ҡаҙнаһы: Октябрь уртаһы етте, ә ҡояш әле ҡайнар...

Йылытыу миҙгеле “тиҙлеген” арттыра
Башҡортостанда күп фатирлы йорттарҙы йылытыу системаһына тоташтырыу тамамланған, тип хәбәр ителде. 13 октябргә ҡарата республика буйынса 15 408 күп фатирлы йортҡа йылылыҡ бирелгән, социаль объекттарҙың 99 проценты йылытыуға тоташтырылған.
Шул уҡ ваҡытта республика халҡынан йылытыуҙы ҡабыҙыуға бәйле 3,5 меңдән ашыу мөрәжәғәт килгән. Кешеләрҙең бер өлөшө торбаларҙа һауа йыйылыуға һәм идара итеүсе компанияларға шылтыратып бәйләнешкә сыға алмауға зарланған.
Шулай итеп, бер мәшәҡәт артты: торбаның йылылығы йәки һыуыҡлығы халыҡтың тыныслығын “урлай”.
Өфөлә – форумдар
Баш ҡалабыҙҙа көн һайын тиерлек бер ҙур сара ойошторола. Булмайыраҡ торһа, көтәбеҙ. Әле көтөргә сәбәп бирмәйҙәр, шөкөр, фекер алышаһы тема етерлек.
«Исламдың идеалдары һәм ҡиммәттәре» тип аталған XVII халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференцияның пленар ултырышында мосолман руханиҙары, ғалимдар, йәмәғәт эшмәкәрҙәре һәм Бойондороҡһоҙ Дәүләттәр Берләшмәһе илдәренән ҡунаҡтар булды.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров сығышында республикала милләт-ара һәм конфессия-ара татыулыҡты һаҡлауҙа дини ойошмаларҙың ролен билдәләне. Шулай уҡ ислам илдәре менән хеҙмәттәшлек, мәҙәни һәм мәғариф бәйләнештәрен үҫтереү мәсьәләләре күтәрелде.
Беләһегеҙҙер, дин-ара татыулыҡ буйынса Башҡортостан – өлгө.
Милли педагогик форум да уҙҙы. Сараны М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты Рәсәй Мәғариф министрлығы ярҙамында ойошторҙо.
Форумға Рәсәйҙең 50-нән ашыу төбәгенән, шулай уҡ күрше сит илдәрҙән 800-гә яҡын мәғариф хеҙмәткәре йыйылды.
Форум программаһында – ете конференция, биш “түңәрәк өҫтәл”, ике семинар. Фекер алышыуҙар мәктәпкәсә белем биреүҙе үҫтереү, уҡытыусыларҙың һөнәри абруйын күтәреү, полилингваль һәм билингваль белем биреү, халыҡтарҙың тел төрлөлөгөн һаҡлау мәсьәләләренә арналды.
Тағы бер ҙур йыйын – республика вуздарының студент үҙидараһы лидерҙары форумы. Донъя кимәлендәге Евразия ғилми-мәғариф үҙәгенең вуз-ара кампусы майҙанында уҙған сарала ҡатнашыусылар менән Радий Хәбиров та осрашты (фотола). Ғөмүмән, беҙҙең етәксебеҙ йәштәр менән аралашыуҙы ҙур мәртәбәг һанай һәм гел форсат таба.
– Беҙ һеҙгә ысын партнерҙарға ҡараған һымаҡ мөнәсәбәттәбеҙ. Студенттарҙың нисек йәшәүе, уларҙы нимә борсоуы, перспективалары беҙҙең өсөн мөһим. Даими аралашып ҡына эште ҡора алабыҙ, – тине Радий Фәрит улы.
Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәгеҙ!
Гел хәтерҙә тота торған бер мөһим тема ла бар: янғын.
Башҡортостанда 28 сентябрҙән 12 октябргә тиклем 323 техноген янғын теркәлгән. Был осорҙа янғындарҙа 11 кеше һәләк булған.
Йыл башынан республикала 5 346 янғын сыҡҡан, уларҙа 152 кеше ғүмерен юғалтҡан.
Көҙгө-ҡышҡы осорҙа электр йылытҡыстарын дөрөҫ ҡулланыу, электр селтәренә артыҡ көс төшөрмәү һәм төтөн иҫкәрткестәрен ҡуйыу айырыуса мөһим.
Һаулыҡ һаҡлау: «Төнгө диспансеризация» акцияһы
Башҡортостанда эш көнөнән һуң табиптарға күренеү мөмкинлеген биргән «Төнгө диспансеризация» акцияһын үткәреү тураһында хәбәр ителде.
Акцияның төп маҡсаты — профилактик тикшереүҙәрҙе халыҡ өсөн уңайлыраҡ итеү. Эшләүсе кешеләргә көндөҙ поликлиникаға барыу һәр ваҡыт мөмкин булмағанлыҡтан, киске ваҡытта тикшереү үтеү – өҫтәмә мөмкинлек тә. Кешене үҙ һаулығына битараф булмаҫҡа саҡырыу бик яҡшы, әлбиттә.
Радий ХӘБИРОВ, Башҡортостан Башлығы:
– Иң кәрәкле акцияларыбыҙҙың береһенә – «Сәләмәт республика — сәләмәт төбәк» акцияһына йомғаҡ яһалды. Уны «Оҙайлы әүҙем ғүмер» милли проекты буйынса үткәрәбеҙ. Быйыл ул 13 апрелдән 11 сентябргә тиклем уҙҙы. 54 муниципалитетта 390 тораҡ пунктта 49 950 тикшереү, бөтәһе 186 425 ҡабул итеү – «Сәләмәтлек поездары» эшмәкәрлегенең һөҙөмтәһе был. Дүрт меңдән ашыу табип, 5,3 мең урта звено медперсоналы, тағы ла медицина колледждарының меңдән ашыу студенты эшләне.
Акциябыҙҙы мотлаҡ дауам итәсәкбеҙ.
А. АҠБУЛАТОВА әҙерләне.