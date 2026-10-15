+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
15 Октября , 07:00

Элвин Грей күңелһеҙ хәлгә тарыған

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы был хаҡта социаль селтәрендә хәбәр итте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Элвин Грей күңелһеҙ хәлгә тарығанЭлвин Грей күңелһеҙ хәлгә тарыған
Элвин Грей күңелһеҙ хәлгә тарыған

«Ютубҡа керһәм, унда мине "взломали". Каналдың исемен үҙгәрткәндәр», — тип һөйләгән Элвин Грей һәм уның каналында бер миллион яҙылыусы, 1900 видео булыуын әйткән. Үҙенең яҙҙырылған мөрәжәғәтендә ул әлегә видеоларҙың һаҡланып ҡалыуын әйтә. Бер ни ҙә үҙгәртмәгәндәр.

Хәҙерге ваҡытта популяр йырсы gmail-дағы электрон почтаһына керә алмай.

Элвин Грей Ютуб һәм gmail-һыҙ ҡалған; яҙылыусыларҙан барыһын да нисек тергеҙергә тигән кәңәш һорай. Ул билдәләп үтеүенсә, техник ярҙамға яҙғандар һәм яуап көтәләр.

Йырсы Мәскәүҙә булыуын, йыр яҙҙырыуын, радиоға барыуын да хәбәр итә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика