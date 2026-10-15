Элвин Грей күңелһеҙ хәлгә тарыған

«Ютубҡа керһәм, унда мине "взломали". Каналдың исемен үҙгәрткәндәр», — тип һөйләгән Элвин Грей һәм уның каналында бер миллион яҙылыусы, 1900 видео булыуын әйткән. Үҙенең яҙҙырылған мөрәжәғәтендә ул әлегә видеоларҙың һаҡланып ҡалыуын әйтә. Бер ни ҙә үҙгәртмәгәндәр.
Хәҙерге ваҡытта популяр йырсы gmail-дағы электрон почтаһына керә алмай.
Элвин Грей Ютуб һәм gmail-һыҙ ҡалған; яҙылыусыларҙан барыһын да нисек тергеҙергә тигән кәңәш һорай. Ул билдәләп үтеүенсә, техник ярҙамға яҙғандар һәм яуап көтәләр.
Йырсы Мәскәүҙә булыуын, йыр яҙҙырыуын, радиоға барыуын да хәбәр итә.