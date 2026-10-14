Уҡыу ҡаҙаныштары менән бергә – спорт еңеүҙәре

БДАУ спортсыларының иң ҙур ҡаҙаныштарының береһе — Башҡортостан Республикаһы Башлығы кубогына үткәрелгән йәйге һәм ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса Республика Универсиадаһында дөйөм команда иҫәбендә беренсе урын яулау. Университет командаһы 34 спорт төрө буйынса ярыш һөҙөмтәләре буйынса иң яҡшыһы тип танылды.
Шулай уҡ уҡыу йортоноң спортсылары Башҡортостандың юғары уҡыу йорттары араһында үткәрелгән «Сәләмәтлек» («Здоровье») республика спартакиадаһында дөйөм команда иҫәбендә икенсе урын алды. Был ярыштарҙа студенттар туғыҙ спорт төрө буйынса көс һынашты.
Университет өсөн Бөтә Рәсәй кимәлендәге уңыштар ҙа айырыуса әһәмиәтле булды. 2026 йылдың 1 июленән 12 авгусына тиклем Саранск ҡалаһында үткән X Бөтә Рәсәй йәйге Универсиадаһында университет командаһы илдең бөтә вуздары араһында бишенсе урынға сыҡты.
Универсиаданың айырым спорт төрҙәре буйынса ла университет вәкилдәре юғары һөҙөмтәләргә өлгәште. Ир-егеттәр волейбол командаһы беренсе урын яуланы, ҡатын-ҡыҙҙар командаһы көмөш миҙалға лайыҡ булды. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында өҫтәл теннисы буйынса өсөнсө урын алынды. Дзюдо буйынса команда дүртенсе, самбо буйынса етенсе, грек-рим көрәше буйынса туғыҙынсы урындарҙы биләне.
БДАУ студенттары Бөтә Рәсәй көслөләр спартакиадаһында ла уңышлы сығыш яһаны. Биотехнологиялар һәм ветеринария медицинаһы факультеты студенты Бекхан Исраилов бокс буйынса 92 килограмдан ашыу ауырлыҡ категорияһында беренсе урын алды. Шул уҡ факультет студенты Иван Тихонов 63,5 килограмға тиклемге ауырлыҡ категорияһында өсөнсө урынға лайыҡ булды.
Өҫтәл теннисы буйынса ярыштарҙа ла беҙҙең спортсылар призлы урындар яуланы. Энергетика факультеты студенткаһы Арина Слаутина икенсе урынға сыҡты, ә биотехнологиялар һәм ветеринария медицинаһы факультеты студенткаһы Василиса Данилова өсөнсө урын алды.
11–13 сентябрҙә Ессентуки ҡалаһында үткән «Агролига» аграр вуздар араһындағы Бөтә Рәсәй спартакиадаһында Ббашҡорт дәүләт аграр университетының йыйылма командаһы тағы бер ҙур уңышҡа өлгәште – Рәсәйҙең 44 аграр юғары уҡыу йорто ҡатнашҡан ярышта дөйөм иҫәптә беренсе урын яуланы.
Быйылғы һөҙөмтәләр аграр вуздың студенттар спортын үҫтереүгә ҙур иғтибар биреүен, университетта төрлө спорт төрҙәре буйынса көслө командалар формалашыуын һәм студенттарҙың Рәсәй кимәлендә юғары һөҙөмтәләргә өлгәшә алыуын раҫлай.
Артабан да уңыштар!
Фото һәм сығанаҡ: БДАУ.