+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 10:45

Межгорьела айыуҙарҙы бүреләр алыштырған

Урындағы халыҡ өсөн был яңылыҡ түгел. Йыртҡыстар ҡала буйлап инде нисәнсе йыл  йөрөй. Бер ваҡыт ДПС экипажы ла бүрене баҫтырып ҡыуып сығарғайны.

Добавить в предпочтительные источники Google

Шомлораҡ тарихтар ҙа булды: халыҡ һөйләүенсә, бүре өйөрө туғыҙ этте ботарлап киткән. Ул саҡта властар урамдарҙы патрулләүҙе ойошторҙо.

Әле бүреләрҙе сәнәғәт зонаһында һәм торлаҡ йорттар эргәһендә күргәндәр.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика