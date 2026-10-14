"Әлифба” авторының тыуыуына – 100 йыл

Башҡорт “Әлифба”һы авторының юбилейы хөрмәтенә республикала саралар планы раҫланған. 15 октябрҙә – ғалимдың тыуған көнөндә уның кесе Ватаны – Баймаҡ районы Күсей ауылында методик осрашыу үтә.
Ошо уҡ көндә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы күргәҙмә уҡыу әсбаптарын индереү буйынса “Тере һүҙ” тип аталған онлайн-семинар үткәрә. Ә 21 октябрҙә Өфө фән һәм технологиялар университетында “Заманса филологик белемде үҫтереү: традициялар, инновациялар һәм перспективалар” тип аталған ғилми-ғәмәли конференция үтә.
10 ноябрҙә М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында Фәниә Сынбулатова менән “Абдрахман Ғәлләмовтан “Әлифба” беҙҙең көнгәсә” тигән ижади осрашыу ҡаралған.
Бөтә Башҡортостан буйлап мәктәптәрҙә һәм китапханаларҙа китап күргәҙмәләре, әҙәби кисәләр һәм класс сәғәттәре үтә. БР Мәғариф министрлығы тарафынан иң яҡшы уҡыу әсбабына республика конкурсы ойошторола.
«Ғаиләбеҙ менән "Әлифба"ны уҡыйбыҙ» ғаилә видеороликтары конкурсы иһә иң шәбе булырға оҡшаған. Мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларында ата-әсәләр балалары менән бергә әлифба биттәрен уҡып видео яҙҙырасаҡ. Акцияның төп маҡсаты – башҡорт теле мәктәп дәрестәрендә генә түгел, ғаилә усағында ла йәшәүен күрһәтеү.
Юбилей йылын БР Мәғарифты үҫтереү институтында 11 декабрҙә “Түңәрәк өҫтәл” һәм “Әлифба байрамы” мәктәп байрамы йомғаҡлай.