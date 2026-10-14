+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 17:34

"Әлифба” авторының тыуыуына – 100 йыл

2026 йылда Башҡортостан күренкле ғалим – тел белгесе, уҡытыусы-методист, Башҡорт АССР-ның атҡаҙанған уҡытыусыһы Абдрахман Әбдрәхим улы Ғәлләмовтың  тыуыуна 100 йыл тулыуҙы билдәләй.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Әлифба” авторының тыуыуына – 100 йыл"Әлифба” авторының тыуыуына – 100 йыл
"Әлифба” авторының тыуыуына – 100 йыл

      Башҡорт “Әлифба”һы  авторының юбилейы хөрмәтенә республикала саралар планы раҫланған. 15 октябрҙә –  ғалимдың тыуған көнөндә  уның кесе Ватаны – Баймаҡ районы Күсей ауылында  методик осрашыу үтә.

Ошо уҡ көндә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы күргәҙмә уҡыу әсбаптарын  индереү буйынса   “Тере һүҙ” тип аталған онлайн-семинар үткәрә. Ә 21 октябрҙә Өфө фән  һәм технологиялар  университетында “Заманса филологик белемде үҫтереү: традициялар, инновациялар һәм перспективалар” тип аталған ғилми-ғәмәли   конференция үтә.

 10 ноябрҙә М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында Фәниә Сынбулатова менән “Абдрахман Ғәлләмовтан “Әлифба” беҙҙең көнгәсә” тигән  ижади осрашыу ҡаралған.

 Бөтә Башҡортостан буйлап мәктәптәрҙә һәм китапханаларҙа китап күргәҙмәләре, әҙәби кисәләр һәм класс сәғәттәре  үтә. БР Мәғариф министрлығы тарафынан иң яҡшы уҡыу әсбабына  республика конкурсы ойошторола.

«Ғаиләбеҙ менән "Әлифба"ны уҡыйбыҙ»   ғаилә видеороликтары конкурсы иһә иң шәбе булырға оҡшаған. Мәктәпкәсә  белем биреү учреждениеларында ата-әсәләр балалары менән бергә әлифба биттәрен уҡып видео яҙҙырасаҡ. Акцияның төп маҡсаты – башҡорт теле мәктәп дәрестәрендә генә түгел, ғаилә усағында ла йәшәүен күрһәтеү.

 Юбилей йылын БР Мәғарифты үҫтереү институтында 11 декабрҙә  “Түңәрәк өҫтәл” һәм  “Әлифба байрамы” мәктәп байрамы йомғаҡлай.

 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика