Эшсе ток һуғыуҙан үлгән

Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы юл-төҙөлөш ойошмаһының 45 йәшлек хеҙмәткәре һәләк булыуына килтергән бәхетһеҙ осраҡты тикшерә башланы. Был турала ведомствоның матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.
Фәжиғә 9 октябрҙә булған. Өфө эргәһендәге Чесноковка ауылында предприятиеның етештереү базаһында электр ҡорамалдарын ремонтлау һәм хеҙмәтләндереү буйынса электромонтерҙы ток һуҡҡан. Уны ҡотҡарып ҡалыу мөмкин булмаған.
Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы етәксеһе урынбаҫары Юлия Харина асыҡлыҡ индереүенсә, ваҡиғаның шарттары һәм сәбәптәре тикшереү йомғаҡтары буйынса билдәләнәсәк.