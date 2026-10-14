+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 09:55

Эшсе ток һуғыуҙан үлгән

Өфөлә бер ир эш урынында һәләк булған. Бер нисә ҡасаба электрһыҙ ҡалған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Эшсе ток һуғыуҙан үлгәнЭшсе ток һуғыуҙан үлгән
Эшсе ток һуғыуҙан үлгән

Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы юл-төҙөлөш ойошмаһының 45 йәшлек хеҙмәткәре һәләк булыуына килтергән бәхетһеҙ осраҡты тикшерә башланы. Был турала ведомствоның матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.

Фәжиғә 9 октябрҙә булған. Өфө эргәһендәге Чесноковка ауылында предприятиеның етештереү базаһында электр ҡорамалдарын ремонтлау һәм хеҙмәтләндереү буйынса электромонтерҙы ток һуҡҡан. Уны ҡотҡарып ҡалыу мөмкин булмаған.

Дәүләт хеҙмәт инспекцияһы етәксеһе урынбаҫары Юлия Харина асыҡлыҡ индереүенсә, ваҡиғаның шарттары һәм сәбәптәре тикшереү йомғаҡтары буйынса билдәләнәсәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика