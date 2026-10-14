+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 08:55

Үҙебеҙҙекеләрҙе онотмайбыҙ

Яугир өсөн генератор алынды

Добавить в предпочтительные источники Google
Үҙебеҙҙекеләрҙе онотмайбыҙҮҙебеҙҙекеләрҙе онотмайбыҙ
Үҙебеҙҙекеләрҙе онотмайбыҙ

Әбйәлил районының Северный ауылынан  махсус хәрби операция яугирына ошо көндәрҙә гуманитар ярҙам оҙатыласаҡ. “Краш” позывнойлы яҡташыбыҙ генераторлы буласаҡ.  Ул яугирҙарға йылынырға, кейем-һалым һәм итектәрен киптерергә, аш-һыу әҙерләргә кәрәк. Һыуыҡтар башланған мәлдә бындай ярҙам айырыуса мөһим.

Ҡорамалды алыу өсөн Ҡушый ауылынан Гөлдәр Ғарифуллина ғаиләһе исеменән 63 мең һум аҡсаны «Талисман» төркөмө ирекмәндәренә  тапшырған. Гөлдәр Хәлиҙәр ҡыҙының улы 2025 йылдың февралендә МХО-ла ҡаһармандарса һәләк булған. Һәм хәҙер изге йөрәкле әсә  яугирҙарға ярҙам итеү менән шөғөлләнә.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика