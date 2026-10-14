Үҙебеҙҙекеләрҙе онотмайбыҙ

Әбйәлил районының Северный ауылынан махсус хәрби операция яугирына ошо көндәрҙә гуманитар ярҙам оҙатыласаҡ. “Краш” позывнойлы яҡташыбыҙ генераторлы буласаҡ. Ул яугирҙарға йылынырға, кейем-һалым һәм итектәрен киптерергә, аш-һыу әҙерләргә кәрәк. Һыуыҡтар башланған мәлдә бындай ярҙам айырыуса мөһим.
Ҡорамалды алыу өсөн Ҡушый ауылынан Гөлдәр Ғарифуллина ғаиләһе исеменән 63 мең һум аҡсаны «Талисман» төркөмө ирекмәндәренә тапшырған. Гөлдәр Хәлиҙәр ҡыҙының улы 2025 йылдың февралендә МХО-ла ҡаһармандарса һәләк булған. Һәм хәҙер изге йөрәкле әсә яугирҙарға ярҙам итеү менән шөғөлләнә.