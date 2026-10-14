Бизмәндәргә һалып үлсәгәндә
Йәшәлгән бер көндөң һәр рәүешен,
Ни ғәмәлдәр ҡылдым икән, тиеп,
Уйланамы икән ерҙә кешем.
Күңелеңә килһә яҡты уйҙар,
Йөрәккәйең типһә дәрт -сәм менән,
Шөкөр итһәң йәшәү -барлығыңа,
Тирә - яғың тулыр ҡот - йәм менән.
Сәләм алып, сәләм бирә белһәң,
Йәшле күҙҙе, йәлләп, һөртә белһәң,
Тәбиғәткә һөйөп баға белһәң -
Аҫҡа төшөр яҡшы яҡлы бизмән.
Һәр сәбәпкә көйөп, янһаң әгәр,
Ярҙамыңа мохтаждарҙан биҙһәң,
Телдән сыҡһа насар, ғәмһеҙ һүҙҙәр-
Ауыр тартыр насар яҡлы бизмән.
Һәр аҙымдың яман - яҡшыһы бар.
Кеше үҙе һайлай ни ҡылырын.
Яманлығы ҡыйһа барыр юлын,
Алдарына килер яҡшылығы.
Фәрештәләр ҙә бит яҙып бара
Әҙәм балаһының һәр аҙымын.
Хаҡ тәғәләм күреп ҡыуаналыр,
Яҡшы яҡлы бизмән ауырлығын.
...Бына тағы бер көн үтеп бара
Мәңгелеккә, кире ҡайтмаҫ өсөн.
Үткәндәргә үкенмәйем, тиһәң,
Сәс донъяға изгелектең көсөн.
Өлгөрөп ҡал, Кешем!!!
Вазифа Аҡназарова