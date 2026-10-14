+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 09:40

БЕР КӨН . . .

Фани ғына донъя үлсәменең Тағы ла бер көнө үтеп бара... Тағы бер көн, һиҙҙермәйсә генә Тарих төпкөлөнә инеп бара...

Добавить в предпочтительные источники Google
БЕР КӨН . . .БЕР КӨН . . .
БЕР КӨН . . .

Бизмәндәргә һалып үлсәгәндә

Йәшәлгән бер көндөң һәр рәүешен,

Ни ғәмәлдәр ҡылдым икән, тиеп,

Уйланамы икән ерҙә кешем.

 

Күңелеңә килһә яҡты уйҙар,

Йөрәккәйең типһә дәрт -сәм менән,

Шөкөр итһәң йәшәү -барлығыңа,

Тирә - яғың тулыр ҡот - йәм менән.

 

Сәләм алып, сәләм бирә белһәң,

Йәшле күҙҙе, йәлләп, һөртә белһәң,

Тәбиғәткә һөйөп баға белһәң -

Аҫҡа төшөр яҡшы яҡлы бизмән.

 

Һәр сәбәпкә көйөп, янһаң әгәр,

Ярҙамыңа мохтаждарҙан биҙһәң,

Телдән сыҡһа насар, ғәмһеҙ һүҙҙәр-

Ауыр тартыр насар яҡлы бизмән.

 

Һәр аҙымдың яман - яҡшыһы бар.

Кеше үҙе һайлай ни ҡылырын.

Яманлығы ҡыйһа барыр юлын,

Алдарына килер яҡшылығы.

 

Фәрештәләр ҙә бит яҙып бара

Әҙәм балаһының һәр аҙымын.

Хаҡ тәғәләм күреп ҡыуаналыр,

Яҡшы яҡлы бизмән ауырлығын.

 

...Бына тағы бер көн үтеп бара

Мәңгелеккә, кире ҡайтмаҫ өсөн.

Үткәндәргә үкенмәйем, тиһәң,

Сәс донъяға изгелектең көсөн.

Өлгөрөп ҡал, Кешем!!!

 

Вазифа Аҡназарова

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика