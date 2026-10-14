+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 10:37

Башҡортостандың атҡаҙанған артисына йырларға ярамаймы?

Барыһына ла ойоштороусылар ғәйепле. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостандың атҡаҙанған артисына йырларға ярамаймы?Башҡортостандың атҡаҙанған артисына йырларға ярамаймы?
Башҡортостандың атҡаҙанған артисына йырларға ярамаймы?

Йырсы Егор Крид (ысын исеме — Егор Булаткин) Өфөлә, Әстерханда һәм Түбәнге Камала концерттары булмаясағын хәбәр итте. Ул был яңылыҡты «күңелһеҙ» тип атаны һәм уның командаһы концерттарға етди әҙерләнгән булыуын билдәләп үтте.

Өфө менән бәйләнешен йырсы ошолай тасуирлай:

— Элек ғаиләбеҙ менән бында, туғандар янына килеп, йәйҙе тап ошо ҡалала үткәрә инек. Бөтә ерҙә йәшеллек, Ағиҙел йылғаһы һәм ағайҙарым менән йөрөүҙәр иҫтә, — тип уртаҡлаша ул яҡты хәтирәләре менән.

Ни өсөн концерттар булмаясаҡ?

Артист ойоштороусыларҙың аңлатмаһына һылтана. Уларҙың һүҙҙәренсә, ҡарар шоуҙың масштабына һәм махсус техник шарттарға бәйле рәүештә ҡабул ителгән. Программаның бер өлөшөнән булһа ла баш тартыу мөмкин түгел тип тапҡандар.

«Беҙҙең өсөн программаны тулы күләмдә тәҡдим итеү һәм тамашасылар көткән сифат кимәлен һаҡлап ҡалыу мөһим. Был ҡалаларҙа беҙ быны эшләй алманыҡ. Артистан һәм уны оҙаҡ көткән барлыҡ тамашасыларҙан ғәфү үтенәбеҙ», — тиелгән ойоштороусылар хәбәрендә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика