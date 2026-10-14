Башҡортостандың атҡаҙанған артисына йырларға ярамаймы?

Йырсы Егор Крид (ысын исеме — Егор Булаткин) Өфөлә, Әстерханда һәм Түбәнге Камала концерттары булмаясағын хәбәр итте. Ул был яңылыҡты «күңелһеҙ» тип атаны һәм уның командаһы концерттарға етди әҙерләнгән булыуын билдәләп үтте.
Өфө менән бәйләнешен йырсы ошолай тасуирлай:
— Элек ғаиләбеҙ менән бында, туғандар янына килеп, йәйҙе тап ошо ҡалала үткәрә инек. Бөтә ерҙә йәшеллек, Ағиҙел йылғаһы һәм ағайҙарым менән йөрөүҙәр иҫтә, — тип уртаҡлаша ул яҡты хәтирәләре менән.
Ни өсөн концерттар булмаясаҡ?
Артист ойоштороусыларҙың аңлатмаһына һылтана. Уларҙың һүҙҙәренсә, ҡарар шоуҙың масштабына һәм махсус техник шарттарға бәйле рәүештә ҡабул ителгән. Программаның бер өлөшөнән булһа ла баш тартыу мөмкин түгел тип тапҡандар.
«Беҙҙең өсөн программаны тулы күләмдә тәҡдим итеү һәм тамашасылар көткән сифат кимәлен һаҡлап ҡалыу мөһим. Был ҡалаларҙа беҙ быны эшләй алманыҡ. Артистан һәм уны оҙаҡ көткән барлыҡ тамашасыларҙан ғәфү үтенәбеҙ», — тиелгән ойоштороусылар хәбәрендә.