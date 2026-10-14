Башҡортостанда йәшәүсе ҡатын йәрәхәтләнгән аҡҡошто ҡотҡарған

💔 Экология министрлығының һунар инспекторы ҡош тураһында «Пин һәм Пуф» реабилитация үҙәгенә хәбәр иткән, ләкин уны тотоу ниәте уңышһыҙ тамамланған. Кешеләр ярға яҡынлау менән, ҡош шунда уҡ күлдең уртаһына табан йөҙөп киткән.
Был хәл ошо күл янында йәшәүсе Фәриҙә Хафизованы ла битараф ҡалдырмаған.
📢 «Ҡошто ҡотҡарырға барған ҡатын уны нисек тотасағын күҙ алдына ла килтермәгән. Әммә Фәриҙә апай яр ситенә барыу менән аҡҡош үҙе йөҙөп килгән», — тип һөйләгән үҙәк етәксеһе.
Фәриҙә апай ҡошто тотоп ҡына ҡалмаған, ә уға шунда уҡ беренсе ярҙам да күрһәткән: мәжбүрләтеп булһа ла ашатҡан, елһенеүҙе бөтөрөүгә ҡаршы эш алып барған һәм ашығыс рәүештә Өфөгә алып килгән.
Тикшереү күрһәтеүенсә, ҡоштоң уң күҙен ҡара ҡутыр (бельмо) ҡаплаған, ә һул күҙе елһенгән.