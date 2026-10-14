+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 07:18

Башҡортостанда йәшәүсе ҡатын йәрәхәтләнгән аҡҡошто ҡотҡарған

Ҡараиҙел районында ике аҙнаға яҡын күреү һәләтен тулыһынса тиерлек юғалтҡан йәрәхәтләнгән аҡҡош һыу сығанағында йәшеренеп йөрөгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостанда йәшәүсе ҡатын йәрәхәтләнгән аҡҡошто ҡотҡарғанБашҡортостанда йәшәүсе ҡатын йәрәхәтләнгән аҡҡошто ҡотҡарған
Башҡортостанда йәшәүсе ҡатын йәрәхәтләнгән аҡҡошто ҡотҡарған

💔 Экология министрлығының һунар инспекторы ҡош тураһында «Пин һәм Пуф» реабилитация үҙәгенә хәбәр иткән, ләкин уны тотоу ниәте уңышһыҙ тамамланған. Кешеләр ярға яҡынлау менән, ҡош шунда уҡ күлдең уртаһына табан йөҙөп киткән.

Был хәл ошо күл янында  йәшәүсе Фәриҙә Хафизованы ла битараф ҡалдырмаған.

📢 «Ҡошто ҡотҡарырға барған ҡатын  уны нисек тотасағын күҙ алдына ла килтермәгән. Әммә Фәриҙә апай яр ситенә барыу менән аҡҡош үҙе йөҙөп килгән», — тип һөйләгән үҙәк етәксеһе.

Фәриҙә апай ҡошто тотоп ҡына ҡалмаған, ә уға шунда уҡ беренсе ярҙам да күрһәткән: мәжбүрләтеп булһа ла  ашатҡан, елһенеүҙе бөтөрөүгә ҡаршы эш алып барған һәм  ашығыс рәүештә Өфөгә алып килгән.

Тикшереү күрһәтеүенсә, ҡоштоң уң күҙен ҡара ҡутыр (бельмо) ҡаплаған, ә һул күҙе елһенгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика