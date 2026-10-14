+17 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
14 Октября , 05:20

Башҡортостанда ҡасан һыуытасаҡ һәм ҡар яуасаҡ?

Йылы көндрҙе һалҡындары алмаштырып, көҙ барыбер үҙенекен итәсәге аңлашыла. Һәм ахырҙа температура түбәнәйәсәк, һыуыҡтар башланасаҡ һәм ерҙе ҡаплаясаҡ. Был ҡасан буласағы тураһында «Фобос» үҙәге синоптиктары һөйләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостанда ҡасан һыуытасаҡ һәм ҡар яуасаҡ?Башҡортостанда ҡасан һыуытасаҡ һәм ҡар яуасаҡ?
Башҡортостанда ҡасан һыуытасаҡ һәм ҡар яуасаҡ?

Метеорологтар мәғлүмәте буйынса, ҡар тиҙҙән яуасаҡ. 18 октябргә тиклем йәйгесә йылы һауа торошо һаҡланасаҡ, көндөҙ +18, +20 градусҡа тиклем буласаҡ. 19 –20 октябрҙә һауа температураһы яйлап түбәнәйә башлаясаҡ һәм 21-22 октябрҙә 0, -2 градусҡа тиклем етәсәк. Был көндәрҙә, 21–22 октябрҙә, тәүге ҡар яуыуы көтөлә.  Ләкин... Был һыуытыу ваҡытлыса ғына буласаҡ.

23 октябрҙән яңынан йылыта. Тәүлек буйына ныҡлы йылы һаҡланасаҡ, көндөҙ ҙә, төндә лә. Яуым-төшөм дә көтөлмәй. Ноябрь айы ла йылы менән башланасаҡ. Ләкин ямғырҙар яуасаҡ. Һәм тик 7, 8 һәм 9 ноябрҙә генә температура минусҡа тиклем түбәнәйәсәк. Көндөҙ -2, төндәрен -5-тән -8 градусҡа тиклем буласаҡ. Ҡар яуасаҡ. Ләкин ул да ваҡытлыса ғына ятасаҡ. Синоптиктар мәғлүмәте буйынса, 10 ноябрҙән ай аҙағына тиклем тиерлек термометр бағаналары нулдән юғары һәм нуль тирәһе торасаҡ. Һәм ноябрҙә көтөргә мөмкин булған иң ҙур яуым-төшөм — һалҡын ямғырҙар. Даими ҡар япмаһы, күренеүенсә, декабрҙә генә урынлашасаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика