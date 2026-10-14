Башҡортостанда ҡасан һыуытасаҡ һәм ҡар яуасаҡ?

Метеорологтар мәғлүмәте буйынса, ҡар тиҙҙән яуасаҡ. 18 октябргә тиклем йәйгесә йылы һауа торошо һаҡланасаҡ, көндөҙ +18, +20 градусҡа тиклем буласаҡ. 19 –20 октябрҙә һауа температураһы яйлап түбәнәйә башлаясаҡ һәм 21-22 октябрҙә 0, -2 градусҡа тиклем етәсәк. Был көндәрҙә, 21–22 октябрҙә, тәүге ҡар яуыуы көтөлә. Ләкин... Был һыуытыу ваҡытлыса ғына буласаҡ.
23 октябрҙән яңынан йылыта. Тәүлек буйына ныҡлы йылы һаҡланасаҡ, көндөҙ ҙә, төндә лә. Яуым-төшөм дә көтөлмәй. Ноябрь айы ла йылы менән башланасаҡ. Ләкин ямғырҙар яуасаҡ. Һәм тик 7, 8 һәм 9 ноябрҙә генә температура минусҡа тиклем түбәнәйәсәк. Көндөҙ -2, төндәрен -5-тән -8 градусҡа тиклем буласаҡ. Ҡар яуасаҡ. Ләкин ул да ваҡытлыса ғына ятасаҡ. Синоптиктар мәғлүмәте буйынса, 10 ноябрҙән ай аҙағына тиклем тиерлек термометр бағаналары нулдән юғары һәм нуль тирәһе торасаҡ. Һәм ноябрҙә көтөргә мөмкин булған иң ҙур яуым-төшөм — һалҡын ямғырҙар. Даими ҡар япмаһы, күренеүенсә, декабрҙә генә урынлашасаҡ.