Хәтәр эҫе буласаҡ!

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса, алдағы өс көн шундай уҡ йылы һәм ҡояшлы буласаҡ. Тик төндәрен генә урыны менән һауа температураһы 0, -2 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк.
Синоптиктар алдағы ете көнгә фараз яһаны. Уларҙың мәғлүмәттәре буйынса, эш аҙнаһы аҙағында республикала болотло буласаҡ, әммә яуым-төшөм көтөлмәй. Ял көндәрендә ҡояшлы һауа торошо ҡайтасаҡ, тик һауа температураһы бер аҙ түбәнәйәсәк — +14, +17 градусҡа тиклем, был барыбер октябрь уртаһы өсөн аномаль булып тора.
Белгестәр фекеренсә, киләһе аҙнала температураның әкренләп түбәнәйеүе дауам итәсәк. Октябрҙең өсөнсө декадаһында +6, +9 градус булыуы көтөлә. Ай аҙағына тиклем яуым-төшөм фаразланмай.
Рәсәй метеорологтары мәғлүмәттәре буйынса, ноябрь һалҡын һәм ямғырлы буласаҡ. Һауа температураһы 0, +6 градус тирәһе торасаҡ. Айырым көндәрҙә термометр бағанаһы -2 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк. Ҡояшлы көндәр аҙ буласаҡ.