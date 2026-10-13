+9 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Октября , 04:35

Хәтәр эҫе буласаҡ!

Башҡортостанда йылы һәм ҡояшлы һауа торошо урынлашты. Көндөҙөн һауа температураһы +23 градусҡа тиклем күтәреләсәк, ти синоптиктар. Сираттағы «Әбейҙәр сыуағы» күпме дауам итәр?

Добавить в предпочтительные источники Google
Хәтәр эҫе буласаҡ!Хәтәр эҫе буласаҡ!
Хәтәр эҫе буласаҡ!

Башгидромет мәғлүмәттәре буйынса,  алдағы өс көн шундай уҡ йылы һәм ҡояшлы буласаҡ. Тик төндәрен генә урыны менән һауа температураһы 0, -2 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк.

Синоптиктар алдағы ете көнгә фараз яһаны. Уларҙың мәғлүмәттәре буйынса, эш аҙнаһы аҙағында республикала болотло буласаҡ, әммә яуым-төшөм көтөлмәй. Ял көндәрендә ҡояшлы һауа торошо ҡайтасаҡ, тик һауа температураһы бер аҙ түбәнәйәсәк — +14, +17 градусҡа тиклем, был барыбер октябрь уртаһы өсөн аномаль булып тора.

Белгестәр фекеренсә, киләһе аҙнала температураның әкренләп түбәнәйеүе дауам итәсәк. Октябрҙең өсөнсө декадаһында +6, +9 градус булыуы көтөлә. Ай аҙағына тиклем яуым-төшөм фаразланмай.

Рәсәй метеорологтары мәғлүмәттәре буйынса, ноябрь һалҡын һәм ямғырлы буласаҡ. Һауа температураһы 0, +6 градус тирәһе торасаҡ. Айырым көндәрҙә термометр бағанаһы -2 градусҡа тиклем түбәнәйәсәк. Ҡояшлы көндәр аҙ буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика