+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
13 Октября , 07:25

Гөлназ Асаеваның концерт директоры ярһыған

Йырсының командаһында ниндәй бәхәс сыҡҡан?  Билдәле булыуынса команда ике лагерға бүленгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Гөлназ Асаеваның концерт директоры ярһығанГөлназ Асаеваның концерт директоры ярһыған
Гөлназ Асаеваның концерт директоры ярһыған

Йырсы Гөлназ Асаева яңы йыр яҙҙырғанда килеп тыуған бәхәс тураһында һөйләне.

– Минең командам ике лагерға бүленде: кемгәлер аранжировка оҡшай, ә кемгәлер — юҡ. Концерт директорыма аранжировка бөтөнләй оҡшаманы. Ул хатта ярһып китте. «Гөлназ, мин быны нисек һатасаҡмын? Юҡ, был бөтөнләй стандарттарға тура килмәй. Һин ни эшләйһең?» — тине ул, — тип һөйләне Гөлназ.

– Беҙ — үҙ һүҙле кешеләр. Беҙгә «юҡ» тиһәләр, тимәк, был «эйе» тигәнде аңлата. Тимәк, уларға оҡшамай икән, йыр бик шәп буласаҡ, — тип үҙ фекерен белдерҙе Гөлназ Асаева.

Йырсы яңы композицияның тыңлаусыларға оҡшауына өмөтләнә.

– Унда ниндәйҙер яңылыҡ, ниндәйҙер матурлыҡ бар, — тине ул.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика