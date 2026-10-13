Гөлназ Асаеваның концерт директоры ярһыған

Йырсы Гөлназ Асаева яңы йыр яҙҙырғанда килеп тыуған бәхәс тураһында һөйләне.
– Минең командам ике лагерға бүленде: кемгәлер аранжировка оҡшай, ә кемгәлер — юҡ. Концерт директорыма аранжировка бөтөнләй оҡшаманы. Ул хатта ярһып китте. «Гөлназ, мин быны нисек һатасаҡмын? Юҡ, был бөтөнләй стандарттарға тура килмәй. Һин ни эшләйһең?» — тине ул, — тип һөйләне Гөлназ.
– Беҙ — үҙ һүҙле кешеләр. Беҙгә «юҡ» тиһәләр, тимәк, был «эйе» тигәнде аңлата. Тимәк, уларға оҡшамай икән, йыр бик шәп буласаҡ, — тип үҙ фекерен белдерҙе Гөлназ Асаева.
Йырсы яңы композицияның тыңлаусыларға оҡшауына өмөтләнә.
– Унда ниндәйҙер яңылыҡ, ниндәйҙер матурлыҡ бар, — тине ул.