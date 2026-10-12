+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Октября , 10:07

"Таусы" комплексы яңыртылды

Сибай ҡалаһындағы 1969 йылда төҙөлгән (һуңғы ун йылда буш торған) был бинаға ҙур сыҙымдар талап иткән етди ремонт кәрәк ине. Ниһәят, Республика көнө алдынан реконструкциянан һуң спорт-һауыҡтырыу комплексы яңынан сафҡа инде.  

Добавить в предпочтительные источники Google
"Таусы" комплексы яңыртылды"Таусы" комплексы яңыртылды
"Таусы" комплексы яңыртылды

Объектты яңыртыуға «Полиметалл» компанияһы 28 миллион һумға яҡын аҡса бүлгән.

Был аҡса коммуналь системаларҙы, ҡыйыҡты, фасадты, тәҙрәләрҙе һәм иҙәнде алмаштырыуға, бинаның планын үҙгәртеүгә тотонолған.
Яңыртылған комплекста хәҙер тренажер һәм спорт залы, дауалау күнекмәләре зонаһы бар. Киләсәктә шулай уҡ футбол, баскетбол, волейбол һәм теннисты үҫтереү планлаштырыла.

Комлексты асыу тантанаһында ҡала башлығы Сергей Озерцов менән «Полиметалл»дың Урал филиалы директоры Андрей Новиков символик рәүештә йәш спортсыларҙың тәүге күнекмәләр башланыуы хаҡында сигнал бирҙе.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика