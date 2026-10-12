"Таусы" комплексы яңыртылды

Объектты яңыртыуға «Полиметалл» компанияһы 28 миллион һумға яҡын аҡса бүлгән.
Был аҡса коммуналь системаларҙы, ҡыйыҡты, фасадты, тәҙрәләрҙе һәм иҙәнде алмаштырыуға, бинаның планын үҙгәртеүгә тотонолған.
Яңыртылған комплекста хәҙер тренажер һәм спорт залы, дауалау күнекмәләре зонаһы бар. Киләсәктә шулай уҡ футбол, баскетбол, волейбол һәм теннисты үҫтереү планлаштырыла.
Комлексты асыу тантанаһында ҡала башлығы Сергей Озерцов менән «Полиметалл»дың Урал филиалы директоры Андрей Новиков символик рәүештә йәш спортсыларҙың тәүге күнекмәләр башланыуы хаҡында сигнал бирҙе.