+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Октября , 08:11

Салауат театры Өфөгә килә

Улар тамашасылар иғтибарына осетин драматургы Георгий Хугаевтың әҫәре буйынса «Йәшәгән, ти...» спектакле тәҡдим ителә. Ҡуйыусы режиссеры - Лиана Ниғмәтуллина.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Салауат театры Өфөгә киләСалауат театры Өфөгә килә
Салауат театры Өфөгә килә

Салауат башҡорт дәүләт драма театры 27 октябрҙә 19.00 сәғәттә М.Ғафури исемендәге БАДТ сәхнәһендә сығыш яһаясаҡ. Тамашасылар иғтибарына осетин драматургы Георгий Хугаевтың әҫәре буйынса «Йәшәгән, ти...» спектакле тәҡдим ителә. Ҡуйыусы режиссеры - Лиана Ниғмәтуллина.

Туҙар - тоғро эт, ул ғүмер буйы хужаһына хеҙмәт итә. Хужаһы уны тоғролоғо һәм ярҙамы өсөн ярата. Әммә бер ваҡыт бүреләрҙең мәкерле планы Туҙарҙы йыртҡыс хайуандар ояһына алып килә. Уның алдында һайлау тора: бүре көтөүенә ҡушылырғамы, әллә хужаһына тоғро ҡалырғамы? Кеше был тоғролоҡто баһалармы?

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика