Салауат театры Өфөгә килә

Салауат башҡорт дәүләт драма театры 27 октябрҙә 19.00 сәғәттә М.Ғафури исемендәге БАДТ сәхнәһендә сығыш яһаясаҡ. Тамашасылар иғтибарына осетин драматургы Георгий Хугаевтың әҫәре буйынса «Йәшәгән, ти...» спектакле тәҡдим ителә. Ҡуйыусы режиссеры - Лиана Ниғмәтуллина.
Туҙар - тоғро эт, ул ғүмер буйы хужаһына хеҙмәт итә. Хужаһы уны тоғролоғо һәм ярҙамы өсөн ярата. Әммә бер ваҡыт бүреләрҙең мәкерле планы Туҙарҙы йыртҡыс хайуандар ояһына алып килә. Уның алдында һайлау тора: бүре көтөүенә ҡушылырғамы, әллә хужаһына тоғро ҡалырғамы? Кеше был тоғролоҡто баһалармы?