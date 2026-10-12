Ҡабаҡтан тәмле генә бәлеш бешерәйек әле

150 г аҡ майҙы 1 стакан йылы һөткә һалып иретергә лә, 1 балғалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ шәкәр, 7 - 10 г ҡоро сүпрә, 1 йомортҡа һалып бутарға. Уға 400 г тирәһе иләнгән он һалып, ҡамыр баҫырға ла, бер аҙ ҡабартып алырға.
Эслек өсөн ҡабаҡты таҙартып, турарға. Дөгө ярмаһын йыуып, өс минут тирәһе ҡайнатып, бер аҙ бүрттереп алырға. Уны һалҡын һыу менән сайҡатып, ҡабаҡ менән бутарға. Тәменә ҡарап, тоҙ, шәкәр ҡушырға.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп йәйергә лә, ҙур табаға бәлеш эшләргә. Өҫтөн ябыр алдынан 5 - 6 ҡалаҡ иретелгән май һалырға онтмағыҙ - бәлеш һутлыраҡ булыр.
180 градуслы мейестә 50 минут бешерергә.