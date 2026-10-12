+14 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
12 Октября , 12:20

Ҡабаҡтан тәмле генә бәлеш бешерәйек әле

Витаминға бай йәшелсәнән һеҙ нимәләр бешерәһегеҙ? Рецептар менән бүлешегеҙ әле, уңғанбикәләр. Ә беҙ һеҙгә бәлеш бешерергә өйрәтәбеҙ:  

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡабаҡтан тәмле генә бәлеш бешерәйек әлеҠабаҡтан тәмле генә бәлеш бешерәйек әле
Ҡабаҡтан тәмле генә бәлеш бешерәйек әле

150 г аҡ майҙы 1 стакан йылы һөткә һалып иретергә лә, 1 балғалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ шәкәр, 7 - 10 г ҡоро сүпрә, 1 йомортҡа һалып бутарға. Уға 400 г тирәһе иләнгән он һалып, ҡамыр баҫырға ла, бер аҙ ҡабартып алырға.

Эслек өсөн ҡабаҡты таҙартып, турарға. Дөгө ярмаһын йыуып, өс минут тирәһе ҡайнатып, бер аҙ бүрттереп алырға. Уны һалҡын һыу менән сайҡатып, ҡабаҡ менән бутарға. Тәменә ҡарап, тоҙ, шәкәр ҡушырға.

Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп йәйергә лә, ҙур табаға бәлеш эшләргә. Өҫтөн ябыр алдынан 5 - 6 ҡалаҡ иретелгән май һалырға онтмағыҙ - бәлеш һутлыраҡ булыр.

180 градуслы мейестә 50 минут бешерергә.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика