+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Октября , 08:44

Шайморатов генерал" йырына клип төшөрөлдө

25-се дөйөм ғәскәр армияһының "Дружина" ижад коллективы легендар йырҙы башҡарып, Миңлеғәли Шайморатовҡа һәм барлыҡ геройҙарҙың батырлығына ихтирам күрһәтте.  

Добавить в предпочтительные источники Google

Клип махсус рәүештә Башҡортостан республикаһы көнөнә һәм Ҡурай көнөнә төшөргәндәр. Петровское ҡалаһының Шайморатов исемендәге 22-се мәктәп уҡыусылары уны төшөрөүҙә айырыуса йырырыҡ һәм хөрмәт күрһәткән.
Төшөрөү локациялары осраҡлы һына һайланмаған. Үлемһеҙлек бейеклеге (Шаровка) - батырлыҡ ҡиммәтен айырыуса тәрән һиҙелә торған урын. Рәсәй Геройы Миңлеғәле Шайморатов һәләк булған урын - Петровскоела Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған һалдаттарға мемориал ҡуйылған. Был урындар һәр кем өсөн изге, унда үткән һәм бөгөнгө заман осраша.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика