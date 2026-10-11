Шайморатов генерал" йырына клип төшөрөлдө

Клип махсус рәүештә Башҡортостан республикаһы көнөнә һәм Ҡурай көнөнә төшөргәндәр. Петровское ҡалаһының Шайморатов исемендәге 22-се мәктәп уҡыусылары уны төшөрөүҙә айырыуса йырырыҡ һәм хөрмәт күрһәткән.
Төшөрөү локациялары осраҡлы һына һайланмаған. Үлемһеҙлек бейеклеге (Шаровка) - батырлыҡ ҡиммәтен айырыуса тәрән һиҙелә торған урын. Рәсәй Геройы Миңлеғәле Шайморатов һәләк булған урын - Петровскоела Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған һалдаттарға мемориал ҡуйылған. Был урындар һәр кем өсөн изге, унда үткән һәм бөгөнгө заман осраша.