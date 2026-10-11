Республика көнөнә оло бүләк

11 октябрь — Башҡортостан өсөн әһәмиәтле көн. 2018 йылдың ошо көнөндә Радий Фәрит улы Хәбиров республика Башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы итеп тәғәйенләнде. Һигеҙ йыл эсендә Башҡортостандың тарихи хәтерен һаҡлау, мәҙәни мираҫын танытыу һәм милли ҡиммәттәрҙе үҫтереү мәсьәләләре йәмәғәт тормошоноң мөһим йүнәлештәре булып ҡала.
Халыҡтың көсө уның иҡтисади ҡаҙаныштарында ғына түгел, ә үҙ тарихын белеүендә, туған телен ҡәҙерләүендә, ата-бабаларҙан ҡалған мираҫҡа һаҡсыл ҡарашында ла сағыла. Башҡортостанда был йәһәттән тормошҡа ашырылған башланғыстар республикабыҙҙың үткәненә ҡыҙыҡһыныуҙы арттырыуға һәм милли ҡиммәттәрҙе киләсәк быуындарға тапшырыуға хеҙмәт итә.
«Шүлгәнташ»: боронғо тарихҡа асыҡ тәҙрә
Бөрйән районындағы «Шүлгәнташ» тарихи-мәҙәни музей комплексы — Башҡортостандың донъя кимәлендәге ҡомартҡыларын һаҡлау һәм өйрәнеү буйынса мөһим үҙәктәрҙең береһе. 2022 йылдың 9 июнендә асылған заманса комплекс боронғо ҡая һүрәттәрен, кеше һәм тәбиғәт араһындағы күп быуатлыҡ бәйләнеште өйрәнеү өсөн киң мөмкинлектәр аса.
Шүлгәнташ мәмерйәһендәге палеолит осоро һүрәттәре — кешелектең алыҫ үткәненән ҡалған баһалап бөткөһөҙ ҡомартҡы. Уларҙы өйрәнеү һәм һаҡлау ғалимдарҙың ғына түгел, ә бөтә йәмғиәттең уртаҡ бурысы булып тора. Музей комплексы ошо мираҫты һаҡлау менән бер рәттән, уны төрлө төбәктәрҙән килгән туристарға һәм йәш быуынға таныта.
Күсмә цивилизациялар музейы ла башҡорт халҡының тарихи тамырҙарын, күсмә тормош рәүешен, көнкүрешен һәм рухи ҡиммәттәрен яҡтыртыуға ҙур өлөш индерә. Бындай үҙәктәр аша тарих дәреслектәрҙәге мәғлүмәт кенә булып ҡалмай, ә кеше үҙе барып күргән, тойған һәм аңлаған тере мираҫҡа әйләнә.
Шайморатов исеме — батырлыҡ һәм тоғролоҡ символы
Башҡортостан тарихында халҡыбыҙҙың ҡаһарманлығын сағылдырған шәхестәр айырым урын биләй. Уларҙың береһе — легендар генерал-майор Миңлеғәле Шайморатов.
Өфөләге Совет майҙанында уға арналған мемориалдың асылыуы тарихи хәтерҙе мәңгеләштереүҙә мөһим аҙым булды. Ә Рәсәй Федерацияһы Геройы исеменең Миңлеғәле Шайморатовҡа үлгәндән һуң бирелеүе уның Ватан алдындағы ҡаһарманлығын юғары баһалауҙы аңлата.
Шайморатов исеме бөгөн дә халыҡты берләштерә, йәш быуынды илһөйәрлеккә, батырлыҡҡа һәм яуаплылыҡҡа өйрәтә. Тарихи һәйкәлдәрҙең әһәмиәте лә шунда: улар үткән ваҡиғаларҙы иҫкә төшөрөп кенә ҡалмай, ә бөгөнгө көндә ниндәй ҡиммәттәргә таянып йәшәргә кәрәклеген дә аңлата.
«Торатау»: Башҡортостанды донъя таный
Башҡортостандың тарихи һәм тәбиғи мираҫы халыҡ-ара кимәлдә лә танылыу яулай. 2025 йылдың сентябрендә «Торатау» геопаркы ЮНЕСКО-ның Глобаль геопарктар селтәренә индерелде, ә 2026 йылдың апрелендә уға ошо статусты раҫлаған сертификат тапшырылды.
Был ҡаҙаныш осраҡлы уңыш ҡына түгел. Геопаркты үҫтереү, уның тәбиғи һәм тарихи ҡомартҡыларын өйрәнеү, белгестәрҙең тәҡдимдәрен тормошҡа ашырыу буйынса күп йыллыҡ хеҙмәттең һөҙөмтәһе ул.
300 миллион йыл самаһы элекке боронғо риф ҡалдыҡтары булған шихандар, үҙенсәлекле геологик ҡатламдар, археологик ҡомартҡылар һәм тарихи урындар «Торатау»ҙың байлығын тәшкил итә. Бында тәбиғәт тарихы менән кеше тарихы бер-береһенән айырылғыһыҙ.
Геопарктың ЮНЕСКО кимәлендә танылыуы Башҡортостанды донъяға танытыу, фәнни тикшеренеүҙәрҙе үҫтереү һәм экологик туризмды киңәйтеү өсөн яңы мөмкинлектәр аса. Иң мөһиме — был ҡомартҡыларҙы һаҡлауҙың әһәмиәтен тағы ла арттыра.
Туған тел, ҡурай һәм «Урал батыр» — рухи байлығыбыҙ
Милли мираҫ тураһында һүҙ барғанда, уның иң мөһим өлөшө булған телде һәм халыҡтың рухи ҡиммәттәрен оноторға ярамай. Сөнки телдә халыҡтың хәтере, донъяға ҡарашы, быуаттар буйы тупланған аҡылы һәм тәжрибәһе һаҡлана.
Башҡортостанда Башҡорт милли кейеме көнө, Ҡурай көнө, «Урал батыр» эпосы көнө кеүек сараларҙың үткәрелеүе милли мәҙәниәткә ҡыҙыҡһыныуҙы арттырыуға булышлыҡ итә. Улар йәш быуынға ата-бабаларҙың йолаларын, халыҡ музыкаһын, кейем үҙенсәлектәрен һәм ауыҙ-тел ижадын яҡындан танып белергә мөмкинлек бирә.
Милли кейем — халҡыбыҙҙың зауығын, оҫталығын һәм үҙенсәлеген сағылдырған мәҙәни ҡомартҡы. Ҡурай иһә башҡорт моңоноң символы булып тора. Ә «Урал батыр» эпосы — яҡшылыҡ менән яуызлыҡ көрәше, ғәҙеллек, батырлыҡ һәм тәбиғәткә һаҡсыл мөнәсәбәт тураһында һөйләгән бөйөк әҙәби мираҫ.
Ошо ҡиммәттәрҙе һаҡлау туған телде үҫтереү менән тығыҙ бәйләнгән. Башҡорт телендә китаптар уҡыу, әҙәби саралар үткәреү, балаларҙы халыҡ ижады менән таныштырыу, телде көндәлек тормошта ҡулланыу — уның киләсәгенә индерелгән мөһим өлөш.
Милли мәҙәниәтте һаҡлау бер генә байрам йәки акция менән сикләнмәй. Ул ғаиләлә, мәктәптә, китапханала, музейҙа һәм йәмәғәт тормошонда көн һайын дауам иткән эш булырға тейеш.
Мираҫты һаҡлау — киләсәк алдында яуаплылыҡ
Башҡортостандың тарихи һәм мәҙәни байлығы бик ҙур. Уны һаҡлау өсөн музейҙар төҙөү ҙә, тарихи шәхестәрҙең исемен мәңгеләштереү ҙә, тәбиғәт ҡомартҡыларын яҡлау ҙа, туған телде үҫтереү ҙә берҙәй мөһим.
Республика көнө — Башҡортостандың үткәне, бөгөнгө ҡаҙаныштары һәм киләсәге тураһында уйланыу өсөн яҡшы мөмкинлек. Тарихҡа ихтирам, милли ҡиммәттәргә тоғролоҡ һәм төрлө быуындар араһындағы бәйләнеш халыҡтың рухи көсөн нығыта.
Тарихыбыҙҙы белеп, мәҙәниәтебеҙҙе ҡәҙерләп, телебеҙҙе һаҡлап һәм тәбиғәтебеҙҙе яҡлап, беҙ Башҡортостандың киләсәгенә лә нигеҙ һалабыҙ. Сөнки мираҫ — үткәндән ҡалған иҫтәлек кенә түгел. Ул бөгөнгөбөҙҙөң рухи терәге һәм киләһе быуындарға тапшырырға тейешле оло байлығыбыҙ.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.