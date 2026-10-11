Матур байрам үтте

Байрам тәрбиәселәр Сәлимә Урал ҡыҙы Үҙәрбаева һәм Регина Рәфис ҡыҙы Мәхмүтова башҡарыуында Мостай Кәримдең “Ҡайын япрағы” шиғыры менән башланып китте. Артабан балалар музыка уҡытыусыһы Гөлйөҙөм Хәбибрахман ҡыҙы Бохарбаева өйрәткән йырҙы, бейеүҙәрҙе башҡарҙы. Тәрбиәселәр республиканың иҫтәлекле, матур урындарына арналған викторина үткәреп, серле карта буйынса сәйәхәт маршруты төҙөлдө.
Сараның икенсе өлөшөндә төркөмдәге иң әүҙем балалар һәм әсәйҙәр шиғриәт бәйгеһендә көс һынашты. Ул шулай уҡ республикала иғлан ителгән Ҙур һәм татыу ғаилә йылына ла арналды. Әҙәби сығыштарҙы биш бала әсәһе Альбина Хөсәйенова улы Салауат менән башлап ебәрҙе. Артабан һигеҙ балалы ишле ғаиләлә тыуып үҫкән Рәхим Ғүмәров сығыш яһаны. Уның ата-әсәһе байрамға килә алмаһа ла, улдарының талантына битараф ҡалмай, бик матур шиғыр ятлатҡан. Конкурста шулай уҡ Гөлназ һәм Әмирхан Мостафиндар, Юлиә һәм Азат Сабировтар, Эльвира һәм Тимур Әйүповтар, Әлфинә һәм Даниэль Ғәлимовтар, Алина һәм Яна Едринкиналар ҡатнашты. Әсәһе килә алмаһа ла, Лиза Ғәфүрова исемле ҡыҙ ҙа әҙерләгән шиғырын бик матур итеп һөйләп күрһәтте. Әсәйҙәр менән балалар Салауат Юлаев, Әлфиә Әсәҙуллина, Гөлфиә Юнысова, Әхмәр Үтәбай, Рәмил Йәнбәк, Зәйнәб Биишева, Татьяна Илькина һәм Гүзәл Ситдикованың тыуған илде, телде данлаған шиғриәтенә мөрәжәғәт итте.
Жюри ағзалары һәр сығыштың матур һәм әҙерлекле булыуын билдәләп үтте, айырыуса балаларҙың сараға яуаплы ҡарауын иҫәпкә алып, урындарҙы билдәләмәҫкә ҡарар итте. Уларҙың һәр береһе тәмлекәстәр һәм Башҡортостан Яҙыусылар союзы тарафынан әҙерләгән китаптар менән бүләкләнде. Балалар баҡсаһы мөдире Фәйрүзә Рәис ҡыҙы Мусабирова әүҙемлек күрһәткән ата-әсәләрҙе бәлдәләп, уларға Рәхмәт хаттары тапшырҙы, изге теләктәрен еткерҙе.
Кешегә ныҡлы нигеҙ бала сағында уҡ һалына. Илһөйәрлек рухы, телгә, әҙәби һүҙгә һөйөү ғаиләлә генә түгел, балалар баҡсаһында, мәктәптәрҙә лә тәрбиәләнергә тейешлеген яҡшы белә мәғариф хеҙмәткәрҙәре. Шуға ла беҙ, тәү ҡарамаҡҡа ябай ғына, әммә күп көс, әҙерлек түгелгән ошондай байрамдарҙы ойоштороп торған тәрбиәселәргә, уҡытыусыларға рәхмәт һүҙҙәрен еткерәбеҙ!