Башҡортостан Башлығы спортсыларҙы ҡотланы

Ярыштар биш дисциплина – билбау көрәше, белбогли көрәше, дзюдо, көрәш һәм грек-рим көрәше буйынса үтте. Уларҙа барлығы 170 спортсы ҡатнашты.
Финал ярыштарын ҡарағандан һуң, Башҡортостан Башлығы еңеүселәргә лайыҡлы наградалар тапшырҙы.
— Был турнирҙың әһәмиәте бик ҙур. Рәсәй Президенты Владимир Путин менән Үзбәкстан Президенты Шәүҡәт Мирзиеевтың бер-береһенә ҙур ихтирам менән ҡарауын беләбеҙ. Киләсәгебеҙҙе ике көслө етәксе бергәләп билдәләй һәм тәьмин итә, – тине Радий Хәбиров. — Дуҫ булыуҙың бик мөһим икәнен яҡшы аңлайбыҙ. Бындай ярыштар үткәргәндә ата-бабаларыбыҙ ышанып тапшырған үҙ-ара ихтирамды, дуҫлыҡты һаҡлайбыҙ.
Шулай уҡ төбәк етәксеһе масштаблы спорт сараһын лайыҡлы үткәргәндәре өсөн турнирҙы ойоштороусыларға, тренерҙарға һәм спортсыларға рәхмәт белдерҙе.
Сәләмләү һүҙе менән Үзбәкстандың Ташкент өлкәһе халыҡ депутаттары советы рәйесе Сәйерә Фәйзиева сығыш яһаны.
— Ҡунаҡсыл Башҡортостанға йылы ҡабул итеүҙәре өсөн ысын күңелдән рәхмәтемде белдерәм. Был майҙансыҡта Башҡортостан һәм Ташкент өлкәһе спортсылары, йәштәре көс һынашты. Бындай турнирҙар, һис шикһеҙ, беҙҙең мөнәсәбәттәрҙе үҫтереүгә булышлыҡ итә, — тип билдәләне Сәйерә Фәйзиева. — Башҡортостан халҡын Республика көнө менән ҡотлайым! Һеҙгә уңыштар теләйем. Үзбәкстан менән Рәсәй, Башҡортостан менән Ташкент өлкәһе араһындағы дуҫлыҡ нығыныр ғына, тип ышанам.
Бүләкләү тантанаһында шулай уҡ билдәле спортсылар – Олимпия чемпиондары, халыҡ-ара көрәш ярыштары еңеүселәре һәм призерҙары ҡатнашты.