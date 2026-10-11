+9 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Октября , 17:22

Башҡортостан Башлығы спортсыларҙы ҡотланы

Радий Хәбиров бөгөн Көрәш һарайында Башҡортостан һәм Үзбәкстан спортсылары ҡатнашлығында көрәш буйынса мультитурнирҙы ҡараны. Сара Республика көнөнә арналды.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостан Башлығы спортсыларҙы ҡотланыБашҡортостан Башлығы спортсыларҙы ҡотланы
Башҡортостан Башлығы спортсыларҙы ҡотланы

Ярыштар биш дисциплина – билбау көрәше, белбогли көрәше, дзюдо, көрәш һәм грек-рим көрәше буйынса үтте. Уларҙа барлығы 170 спортсы ҡатнашты.

Финал ярыштарын ҡарағандан һуң, Башҡортостан Башлығы еңеүселәргә лайыҡлы наградалар тапшырҙы.

— Был турнирҙың әһәмиәте бик ҙур. Рәсәй Президенты Владимир Путин менән Үзбәкстан Президенты Шәүҡәт Мирзиеевтың бер-береһенә ҙур ихтирам менән ҡарауын беләбеҙ. Киләсәгебеҙҙе ике көслө етәксе бергәләп билдәләй һәм тәьмин итә, – тине Радий Хәбиров. — Дуҫ булыуҙың бик мөһим икәнен яҡшы аңлайбыҙ. Бындай ярыштар үткәргәндә ата-бабаларыбыҙ ышанып тапшырған үҙ-ара ихтирамды, дуҫлыҡты һаҡлайбыҙ.

Шулай уҡ төбәк етәксеһе масштаблы спорт сараһын лайыҡлы үткәргәндәре өсөн турнирҙы ойоштороусыларға, тренерҙарға һәм спортсыларға рәхмәт белдерҙе.

Сәләмләү һүҙе менән Үзбәкстандың Ташкент өлкәһе халыҡ депутаттары советы рәйесе Сәйерә Фәйзиева сығыш яһаны.

— Ҡунаҡсыл Башҡортостанға йылы ҡабул итеүҙәре өсөн ысын күңелдән рәхмәтемде белдерәм. Был майҙансыҡта Башҡортостан һәм Ташкент өлкәһе спортсылары, йәштәре көс һынашты. Бындай турнирҙар, һис шикһеҙ, беҙҙең мөнәсәбәттәрҙе үҫтереүгә булышлыҡ итә, — тип билдәләне Сәйерә Фәйзиева. — Башҡортостан халҡын Республика көнө менән ҡотлайым! Һеҙгә уңыштар теләйем. Үзбәкстан менән Рәсәй, Башҡортостан менән Ташкент өлкәһе араһындағы дуҫлыҡ нығыныр ғына, тип ышанам.

Бүләкләү тантанаһында шулай уҡ билдәле спортсылар – Олимпия чемпиондары, халыҡ-ара көрәш ярыштары еңеүселәре һәм призерҙары ҡатнашты.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика