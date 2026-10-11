+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Октября , 11:51

Башҡортостан Башлығы Дуҫлыҡ монументына сәскәләр һалды

Тантаналы сарала шулай уҡ республиканың Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе Андрей Назаров, Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев, министрлыҡтар һәм ведомстволар етәкселәре, абруйлы ҡунаҡтар ҡатнашты.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостан Башлығы Дуҫлыҡ монументына сәскәләр һалдыБашҡортостан Башлығы Дуҫлыҡ монументына сәскәләр һалды
Башҡортостан Башлығы Дуҫлыҡ монументына сәскәләр һалды

Һәйкәлгә нигеҙ 1957 йылда һалына, ә 1965 йылда уны тантаналы асалар. Монументаль скульптура рус һәм башҡорт халыҡтарының туғандарса дуҫлығын символлаштыра.

Журналистар менән әңгәмәлә Радий Хәбиров Башҡортостандың күп милләтле халҡын Республика көнө менән ҡотланы һәм төбәктең мөһим ҡаҙаныштарын билдәләне.

– Башҡортостан ышаныслы алға бара, быны үҫеш һандары раҫлай. Туғыҙ айҙа сәнәғәт производствоһы индексы ете процентҡа тиерлек артҡан – был бик яҡшы күрһәткес. Урып-йыйыу эштәрен тамамланыҡ – иген һәм майлы культураларҙы ҡушып һанаһаҡ, әле 4,5 миллион тоннанан ашыу уңыш алабыҙ ҙа инде. Шул уҡ ваҡытта инфраструктур проекттарҙы туҡтатмайбыҙ – Өфөнө Көньяҡтан урап үтеү буйынса эштәрҙе башлауға әҙерлек әүҙем бара, ошо көндәрҙә яңыртылған Ленин паркын астыҡ. Йәшәйбеҙ, эшләйбеҙ, төҙөйбөҙ, – тине республика Башлығы. – Башҡа төбәктәрҙең һәм илдәрҙең тәжрибәһен өйрәнеү мөһим. Башҡортостанды артабан яҡшыртыу өсөн идеялар тап шулай тыуа. Һәм иң мөһиме – донъяға һәр ваҡыт асыҡ күҙҙәр менән ҡарарға һәм даими үҫешергә кәрәк.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика