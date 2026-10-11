Башҡортостан Башлығы Дуҫлыҡ монументына сәскәләр һалды

Һәйкәлгә нигеҙ 1957 йылда һалына, ә 1965 йылда уны тантаналы асалар. Монументаль скульптура рус һәм башҡорт халыҡтарының туғандарса дуҫлығын символлаштыра.
Журналистар менән әңгәмәлә Радий Хәбиров Башҡортостандың күп милләтле халҡын Республика көнө менән ҡотланы һәм төбәктең мөһим ҡаҙаныштарын билдәләне.
– Башҡортостан ышаныслы алға бара, быны үҫеш һандары раҫлай. Туғыҙ айҙа сәнәғәт производствоһы индексы ете процентҡа тиерлек артҡан – был бик яҡшы күрһәткес. Урып-йыйыу эштәрен тамамланыҡ – иген һәм майлы культураларҙы ҡушып һанаһаҡ, әле 4,5 миллион тоннанан ашыу уңыш алабыҙ ҙа инде. Шул уҡ ваҡытта инфраструктур проекттарҙы туҡтатмайбыҙ – Өфөнө Көньяҡтан урап үтеү буйынса эштәрҙе башлауға әҙерлек әүҙем бара, ошо көндәрҙә яңыртылған Ленин паркын астыҡ. Йәшәйбеҙ, эшләйбеҙ, төҙөйбөҙ, – тине республика Башлығы. – Башҡа төбәктәрҙең һәм илдәрҙең тәжрибәһен өйрәнеү мөһим. Башҡортостанды артабан яҡшыртыу өсөн идеялар тап шулай тыуа. Һәм иң мөһиме – донъяға һәр ваҡыт асыҡ күҙҙәр менән ҡарарға һәм даими үҫешергә кәрәк.