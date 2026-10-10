+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Октября , 11:33

Йылылыҡ бирелдеме?

Башҡортостанда йорттарҙың һәм социаль объекттарҙың 97 проценты йылылыҡ менән тәьмин ителгән. Был аҙнала республикала барлыҡ муниципалитеттар үҙәк йылытыу системаһына тоташтырыуҙы тамамлар тип көтөлә.  

Добавить в предпочтительные источники Google

Был турала Башҡортостандың Республика менән идара итеү үҙәгенә биргән интервьюһында Торлаҡ-коммуналь хужалығы министрының беренсе урынбаҫары Юрий Палтусов хәбәр итте.

"Йылытыу миҙгеле башланғандан алып, беҙ кешеләрҙән йылылыҡ биргәндән һуң тағы бер нисә көн көтөүҙәрен һорайбыҙ, һәм ул ваҡытта инде барыһы ла яйға һалынырға тейеш. Ғәмәлдә слесарҙарҙң эше ике сменала ойошторола, сөнки кешеләр  өйҙәренә кис кенә ҡайта, һәм күп осраҡта һауа сығарыу өсөн ҡулланылған Маевский крандары өҫкө ҡаттарҙа урынлашҡан. Һауа ҡалыу проблема түгел, ә үҙенән үҙе инерт булған үҙәк йылытыу системаһының эҙемтәһе.Йылылыҡ бирелгәндә системала һауа ҡала, шуға күрә бөтә крандарҙы ла тоҡандырырға һәм һауаны сығарырға кәрәк. Шунан һуң гидравлик режимдар көйләнә башлай, йылылыҡ барлыҡҡа килә", - тип комментарий бирҙе ул.

Уның мәғлүмәттәре буйынса, айырым торлаҡ бүлмәләрҙә һауа индереүгә йәки йылылыҡ системаһы эшләмәүе тураһында ялыуҙар күп түгел.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика