Йылылыҡ бирелдеме?

Был турала Башҡортостандың Республика менән идара итеү үҙәгенә биргән интервьюһында Торлаҡ-коммуналь хужалығы министрының беренсе урынбаҫары Юрий Палтусов хәбәр итте.
"Йылытыу миҙгеле башланғандан алып, беҙ кешеләрҙән йылылыҡ биргәндән һуң тағы бер нисә көн көтөүҙәрен һорайбыҙ, һәм ул ваҡытта инде барыһы ла яйға һалынырға тейеш. Ғәмәлдә слесарҙарҙң эше ике сменала ойошторола, сөнки кешеләр өйҙәренә кис кенә ҡайта, һәм күп осраҡта һауа сығарыу өсөн ҡулланылған Маевский крандары өҫкө ҡаттарҙа урынлашҡан. Һауа ҡалыу проблема түгел, ә үҙенән үҙе инерт булған үҙәк йылытыу системаһының эҙемтәһе.Йылылыҡ бирелгәндә системала һауа ҡала, шуға күрә бөтә крандарҙы ла тоҡандырырға һәм һауаны сығарырға кәрәк. Шунан һуң гидравлик режимдар көйләнә башлай, йылылыҡ барлыҡҡа килә", - тип комментарий бирҙе ул.
Уның мәғлүмәттәре буйынса, айырым торлаҡ бүлмәләрҙә һауа индереүгә йәки йылылыҡ системаһы эшләмәүе тураһында ялыуҙар күп түгел.