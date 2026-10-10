+16 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Октября , 10:05

Һөйөнсө: яңы китап!

Күмертауҙа йәшәп ижад итеүсе Азат Хәлиловтың тағы ла бер балалар өсөн тәғәйенләнгән йыйынтығы донъя күрҙе.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Һөйөнсө: яңы китап!Һөйөнсө: яңы китап!
Һөйөнсө: яңы китап!

зәйнәб Биишева исемендәге "Китап" нәшриәтендә яңы баҫма сыҡты. Азат Насретдин улының "Ай ҡайҙа йоҡлай?" тип исемләнгән хикәйәләр һәм әкиәттәр йыйынтығындағы кескәй герой бик ҡыҙыҡһыныусан, зирәк, телсәр. Беҙҙе уратып алған донъяла уға һәр нәмә яңы, күп һорауҙар тыуҙыра, ул эргәһендәге ата-әсәһе, олатай-өләсәһе ярҙамында үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап эҙләй. Ул кескәйҙәргә генә түгел, ололар өсөн дә бик ҡыҙыҡлы буласаҡ. Китапты нәшриәттең магазинынан һатып алырға мөмкин.

Китаптың рәссамы: Лиана Ниғәмәтйәнова.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика