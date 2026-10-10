Һөйөнсө: яңы китап!

зәйнәб Биишева исемендәге "Китап" нәшриәтендә яңы баҫма сыҡты. Азат Насретдин улының "Ай ҡайҙа йоҡлай?" тип исемләнгән хикәйәләр һәм әкиәттәр йыйынтығындағы кескәй герой бик ҡыҙыҡһыныусан, зирәк, телсәр. Беҙҙе уратып алған донъяла уға һәр нәмә яңы, күп һорауҙар тыуҙыра, ул эргәһендәге ата-әсәһе, олатай-өләсәһе ярҙамында үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға яуап эҙләй. Ул кескәйҙәргә генә түгел, ололар өсөн дә бик ҡыҙыҡлы буласаҡ. Китапты нәшриәттең магазинынан һатып алырға мөмкин.
Китаптың рәссамы: Лиана Ниғәмәтйәнова.