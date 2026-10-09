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9 Октября , 04:10

Абруйлы премияға лайыҡ булыу мөмкинлеге бар

Башҡортостандың бәләкәй ҡала һәм ауылдары "Йәштәр ваҡыты" бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша ала. Был конкурс "Йәштәр һәм балалар" милли проекты буйынса уҙғарыла.

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Абруйлы премияға лайыҡ булыу мөмкинлеге барАбруйлы премияға лайыҡ булыу мөмкинлеге бар
Абруйлы премияға лайыҡ булыу мөмкинлеге бар
В номинации «Молодёжный маршрут» участниками станут муниципальные образования, посёлки, деревни и малые города. Это отличная возможность сделать свой родной район центром притяжения для молодёжного туризма в 2027 году.
Заявки подают органы местного самоуправления или иные уполномоченные организации муниципального образования. Территория-участник не может быть столицей региона или городом федерального значения.
Победитель при поддержке программы «Больше, чем путешествие» сможет:
— доработать маршрут по населённому пункту;
— создать молодёжные туры;
— получить медиапродвижение и поддержку профильных партнёров из туристической, цифровой и медийной сфер.
Приём заявок завершится 25 октября. Победитель будет объявлен 19 декабря на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Время молодых».
Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте премии: morethantrip.ru/mol_marshrut/
Автор:Алһыу Ишемғолова
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1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

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