Абруйлы премияға лайыҡ булыу мөмкинлеге бар

В номинации «Молодёжный маршрут» участниками станут муниципальные образования, посёлки, деревни и малые города. Это отличная возможность сделать свой родной район центром притяжения для молодёжного туризма в 2027 году.

Заявки подают органы местного самоуправления или иные уполномоченные организации муниципального образования. Территория-участник не может быть столицей региона или городом федерального значения.

Победитель при поддержке программы «Больше, чем путешествие» сможет:

— доработать маршрут по населённому пункту;

— создать молодёжные туры;

— получить медиапродвижение и поддержку профильных партнёров из туристической, цифровой и медийной сфер.

Приём заявок завершится 25 октября. Победитель будет объявлен 19 декабря на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Время молодых».