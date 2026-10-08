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8 Октября , 04:15

Яңы туристик маршрут буласаҡ

Ҡариҙел районы хакимиәтендә үткән "Эшҡыуарлыҡ сәғәте"ндә ҡыҙыҡлы һәм килемле буласаҡ туристик проект тикшерелгән.

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Яңы туристик маршрут буласаҡЯңы туристик маршрут буласаҡ
Яңы туристик маршрут буласаҡ
Предприниматель Ильфир Шайхетдинов представил концепцию базы отдыха в деревне Карыш-Елга. Проект предполагает создание многофункционального комплекса: помимо комфортного размещения гостей, планируется организация сплавов по реке Юрюзань, конные прогулки и пасечное хозяйство. На текущем этапе инициатор подбирает подходящий земельный участок.
Администрация Караидельского района взяла вопрос в работу и окажет предпринимателю всестороннюю консультационную поддержку. Реализация этой идеи значительно укрепит туристический потенциал нашего района.

Фото: Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
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