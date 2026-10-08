Яңы лауреаттарҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!

Композитор Рим Мәхмүт улы Хәсәнов, милли йыр сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәне өсөн;
Режиссер Илшат Мәғәфүр улы Фәхертдинов, «1941-1945 йылдарҙағы Бөйөк Еңеүҙең 80 йыллығына арналған тантаналы концерт»ты ижад иткәне өсөн;
Яҙыусы Мөнир Сәхиулла улы Ҡунафин һәм режиссер Рөстәм Милләт улы Хәкимов «Бер ғүмер етмәй» спектакле өсөн;
Владимир Геннадьевич Лобанов, Рөстәм Аэз улы Хәсәнов, Фирдант Сәлимйән улы Нуриәхмәтов, һәм Илгиз Фазылйән улы Фәйзуллиндан торған ижади төркөм Стәрлебаш районында «41-ҙең ҡатын-ҡыҙҙары» һәйкәлен булдырған өсөн.
Бүләкләү тантанаһы 11 октябрҙә, Республика көнөндә үтәсәк.