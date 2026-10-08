+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 11:55

Яңы лауреаттарҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!

2026 йылдағы Салауат Юлаев премияһы лауреаттары билдәле булды. Бына улар:  

Добавить в предпочтительные источники Google
Яңы лауреаттарҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!Яңы лауреаттарҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!
Яңы лауреаттарҙы ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ!

Композитор Рим Мәхмүт улы Хәсәнов, милли йыр сәнғәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәне өсөн;
Режиссер Илшат Мәғәфүр улы Фәхертдинов, «1941-1945 йылдарҙағы Бөйөк Еңеүҙең 80 йыллығына арналған тантаналы концерт»ты ижад иткәне өсөн;
Яҙыусы Мөнир Сәхиулла улы Ҡунафин һәм режиссер Рөстәм Милләт улы Хәкимов «Бер ғүмер етмәй» спектакле өсөн;
Владимир Геннадьевич Лобанов, Рөстәм Аэз улы Хәсәнов, Фирдант Сәлимйән улы Нуриәхмәтов, һәм Илгиз Фазылйән улы Фәйзуллиндан торған ижади төркөм Стәрлебаш районында «41-ҙең ҡатын-ҡыҙҙары» һәйкәлен булдырған өсөн.

 

Бүләкләү тантанаһы 11 октябрҙә, Республика көнөндә үтәсәк.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика