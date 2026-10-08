+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 08:20

«Сәнәғәт зонаһына төштөләр»

Украинаның пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүменән һуң Башҡортостан властары ашығыс хәбәр менән сығыш яһаны.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Сәнәғәт зонаһына төштөләр»«Сәнәғәт зонаһына төштөләр»
«Сәнәғәт зонаһына төштөләр»

Салауат ҡалаһы мэры Марат Зәһиҙуллин социаль селтәрҙәрҙә пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүменең кире ҡағылыуы тураһында хәбәр итте.

 

Уның әйтеүенсә, бер нисә дрондың ҡалдыҡтары сәнәғәт зонаһына ҡолаған, шунан һуң янғын сыҡҡан. Әлеге ваҡытта ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Предприятие штатлы режимда эшләүен дауам итә. Үлгәндәр һәм зыян күреүселәр юҡ.

 

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда бөгөн иртәнге сәғәт 5:30-ҙа пилотһыҙ осоу аппараттары хәүефе режимы индерелде. Шулай уҡ 5:12-лә Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатты. Иртәнге сәғәт 11:15-тә хәүеф режимы ғәмәлдән сығарылды.

 

Дөйөм алғанда, Башҡортостан һәм Рәсәйҙең башҡа төбәктәре өҫтөндә 399 пилотһыҙ осоу аппараты юҡ ителгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика