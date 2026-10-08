«Сәнәғәт зонаһына төштөләр»

Салауат ҡалаһы мэры Марат Зәһиҙуллин социаль селтәрҙәрҙә пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүменең кире ҡағылыуы тураһында хәбәр итте.
Уның әйтеүенсә, бер нисә дрондың ҡалдыҡтары сәнәғәт зонаһына ҡолаған, шунан һуң янғын сыҡҡан. Әлеге ваҡытта ваҡиға урынында ашығыс хеҙмәттәр эшләй. Предприятие штатлы режимда эшләүен дауам итә. Үлгәндәр һәм зыян күреүселәр юҡ.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостанда бөгөн иртәнге сәғәт 5:30-ҙа пилотһыҙ осоу аппараттары хәүефе режимы индерелде. Шулай уҡ 5:12-лә Өфө аэропорты осоштарҙы ваҡытлыса туҡтатты. Иртәнге сәғәт 11:15-тә хәүеф режимы ғәмәлдән сығарылды.
Дөйөм алғанда, Башҡортостан һәм Рәсәйҙең башҡа төбәктәре өҫтөндә 399 пилотһыҙ осоу аппараты юҡ ителгән.