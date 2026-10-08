Мәскәүҙә "БашПерваш" осрашыуы уҙасаҡ

11 октябрҙә Мәскәүҙә Башҡортостандан белем алыусы беренсе курс студенттары өсөн "Башперваш 2026" тип исемләнгән сара уҙғарыла.
Мәскәүҙә Башҡортостандан беренсе курс студенттарын тантаналы рәүештә бағышлау — «БашПерваш 2026» байрамы үтәсәк. Сараны ойоштороусы - Башҡортостандың Рәсәй Президенты ҡарамағындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиллеге булышлығында республика студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһы. Проект Башҡортостан Республикаһы Башлығы Гранты фонды сараларына "БашСтьюдентс" башҡорт йәштәре хәрәкәте" проекты сиктәрендә тормошҡа ашырыла.
Йыл һайын уҙғарылған фестиваль Башҡортостанда тыуып-үҫкән студенттарға Мәскәү вуздарында уҡыуға яраҡлашырға ярҙам итә, тыуған төйәк менән бәйләнештәрҙе нығыта һәм милли традицияларҙы үҫтерә..Сарала ҡатнашыу бушлай, паспорт кәрәк буласаҡ. Башланыу ваҡыты 11 сәғәттә, урыны: Мәскәү, Доброслободская урамы, 6-сы йорт, стр. 2 (м. Бауманская).
Теркәлеү мотлаҡ: https://assotsiatsiya-stude-event.timepad.ru/event/4231227/
Быйыл Башҡортостан студенттары өсөн бындай осрашыуҙар Екатеринбург, Санкт-Петербург һәм Ҡазан ҡалаларында уҙасаҡ.
Фото: республика студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһының матбуғат хеҙмәте.