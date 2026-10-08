+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 11:25

Мәскәүҙә "БашПерваш" осрашыуы уҙасаҡ

Беренсе курс студенттары йыйыласаҡ

Добавить в предпочтительные источники Google
Мәскәүҙә "БашПерваш" осрашыуы уҙасаҡМәскәүҙә "БашПерваш" осрашыуы уҙасаҡ
Мәскәүҙә "БашПерваш" осрашыуы уҙасаҡ
11 октябрҙә Мәскәүҙә Башҡортостандан белем алыусы беренсе курс студенттары өсөн "Башперваш 2026" тип исемләнгән сара уҙғарыла.

Мәскәүҙә Башҡортостандан беренсе курс студенттарын тантаналы рәүештә бағышлау — «БашПерваш 2026» байрамы үтәсәк. Сараны ойоштороусы - Башҡортостандың Рәсәй Президенты ҡарамағындағы Тулы хоҡуҡлы вәкиллеге булышлығында республика студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһы. Проект Башҡортостан Республикаһы Башлығы Гранты фонды сараларына "БашСтьюдентс" башҡорт йәштәре хәрәкәте" проекты сиктәрендә тормошҡа ашырыла.

Йыл һайын уҙғарылған фестиваль Башҡортостанда тыуып-үҫкән студенттарға Мәскәү вуздарында уҡыуға яраҡлашырға ярҙам итә, тыуған төйәк менән бәйләнештәрҙе нығыта һәм милли традицияларҙы үҫтерә. 

.Сарала ҡатнашыу бушлай, паспорт кәрәк буласаҡ. Башланыу ваҡыты 11 сәғәттә, урыны: Мәскәү, Доброслободская урамы, 6-сы йорт, стр. 2 (м. Бауманская).
Теркәлеү мотлаҡ: https://assotsiatsiya-stude-event.timepad.ru/event/4231227/ 
Быйыл Башҡортостан студенттары өсөн бындай осрашыуҙар Екатеринбург, Санкт-Петербург һәм Ҡазан ҡалаларында уҙасаҡ.
 
Фото: республика студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһының матбуғат хеҙмәте.
Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика