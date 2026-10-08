+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Октября , 12:06

Башҡорт егете үҙәк каналда!

Йәш йырсы Илнар Ғәниев федераль телеканалда эфирға сыҡҡан Андрей Малаховтың «Күңелдән сыҡҡан йырҙар» («Песни от всей души) программаһында ҡунаҡта булып ҡайтҡан.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡорт егете үҙәк каналда!Башҡорт егете үҙәк каналда!
Башҡорт егете үҙәк каналда!

Илнар Ғәниев – башҡорт эстрадаһында үҙ юлын булдырыу өсөн эҙләнгән йәш йырсыларҙың береһе. Тамашасыларға үҙенең заманса йырҙары һәм бейеү тректары менән таныш. Сәхнәлә ул «ПОМАДА» булараҡ та билдәле. Йырсы үҙенең ижадында заманса музыкаль аранжировкалар менән милли колоритты уңышлы берләштерә һәм популяр стриминг платформаларында (Яндекс Музыка, Музыка ВКонтакте, Apple Music) әүҙем сығыш яһай. Уның өсөн федераль каналдағы программаға саҡырылыу ҙур тәжрибә һәм яңы мөмкинлектәр асҡан ваҡиға булып тора.

Малахов программаһында Илнар үҙенең ижад юлы, йырҙары һәм башҡорт сәнғәте хаҡында һөйләгән. Йәш йырсының федераль телевидениеға сығыуы башҡорт тамашасыһы өсөн дә ҡыҙыҡлы ваҡиға булды. Артисттың әйтеүенсә, ҙур сәхнә һәм телевидение менән бәйле яңы тәжрибә уға артабан ижад итергә, яңы йырҙар өҫтөндә эшләргә һәм үҙенең тыңлаусыларына тағы ла күберәк матур музыкаль эштәр тәҡдим итергә илһам бирә.

Тамырҙары менән Илнар Бөрйән районынан, атаһы Динар Ғәниев та тамашасыларға «Гәлсәр һандуғас» фестивале аша таныш. Ул оҙаҡ йылдар Белорет ҡалаһы мәҙәниәт йортонда эшләй. Атанан күргән – уҡ юнған, тигәндәй йыр-моң менән тәрбиәләнгән Илнар ҙа киләсәктә Башҡортостан сәнғәтен биҙәп йәшәр, тигән өмөттәбеҙ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика