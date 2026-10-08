Башҡорт егете үҙәк каналда!

Илнар Ғәниев – башҡорт эстрадаһында үҙ юлын булдырыу өсөн эҙләнгән йәш йырсыларҙың береһе. Тамашасыларға үҙенең заманса йырҙары һәм бейеү тректары менән таныш. Сәхнәлә ул «ПОМАДА» булараҡ та билдәле. Йырсы үҙенең ижадында заманса музыкаль аранжировкалар менән милли колоритты уңышлы берләштерә һәм популяр стриминг платформаларында (Яндекс Музыка, Музыка ВКонтакте, Apple Music) әүҙем сығыш яһай. Уның өсөн федераль каналдағы программаға саҡырылыу ҙур тәжрибә һәм яңы мөмкинлектәр асҡан ваҡиға булып тора.
Малахов программаһында Илнар үҙенең ижад юлы, йырҙары һәм башҡорт сәнғәте хаҡында һөйләгән. Йәш йырсының федераль телевидениеға сығыуы башҡорт тамашасыһы өсөн дә ҡыҙыҡлы ваҡиға булды. Артисттың әйтеүенсә, ҙур сәхнә һәм телевидение менән бәйле яңы тәжрибә уға артабан ижад итергә, яңы йырҙар өҫтөндә эшләргә һәм үҙенең тыңлаусыларына тағы ла күберәк матур музыкаль эштәр тәҡдим итергә илһам бирә.
Тамырҙары менән Илнар Бөрйән районынан, атаһы Динар Ғәниев та тамашасыларға «Гәлсәр һандуғас» фестивале аша таныш. Ул оҙаҡ йылдар Белорет ҡалаһы мәҙәниәт йортонда эшләй. Атанан күргән – уҡ юнған, тигәндәй йыр-моң менән тәрбиәләнгән Илнар ҙа киләсәктә Башҡортостан сәнғәтен биҙәп йәшәр, тигән өмөттәбеҙ.