Үзбәкстан менән Грузиянан килгән йөктө ни өсөн яндырғандар?

«Россельхознадзор»ҙың Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының дәүләт сиге һәм транспортта ветеринария күҙәтеүе бүлеге хеҙмәткәрҙәре Үзбәкстандан, Тажикстандан һәм Грузиянан осоп килгән пассажирҙарҙың ҡул йөгөн һәм багажын тикшерҙе. Тикшереүҙәр 2026 йылдың сентябрендә үтте. Һөҙөмтәлә өй шарттарында әҙерләнгән 41,66 килограмм малсылыҡ продукцияһы тартып алынды.
Продукцияларҙың береһендә лә ветеринария оҙатыу документтары, йәғни тауарҙың хәүефһеҙлеген раҫлаусы ҡағыҙҙары булмай. Бөтә партия ваҡиға урынында уҡ конфискацияланды. Алынған тауарҙар утилгә ебәрелде. Белгестәр быны кешеләр һәм хайуандар өсөн бер үк ваҡытта ҡурҡыныс булған йоғошло ауырыуҙар таралыуына юл ҡуймау өсөн эшләнгәнен аңлатты.
Ветеринария документтары республикала «Россельхознадзор»ҙың төп иғтибар үҙәгендә, һәм ҡағиҙә боҙоуҙар тик пассажирҙарҙа ғына асыҡланмай. 2025 йылдың ноябрендә ведомство 79 умарталыҡты асыҡлағайны. Унда бал ҡорттары «Хорриот» системаһында теркәлмәһә лә, балға ветеринария документтары рәсмиләштерелгән булған. 2026 йылдың февралендә Бәләбәй районынан бер эшҡыуарҙың, бер ниндәй ҙә етештереү ҡеүәте булмайынса, 429 тонна һөт продукцияһына ҡағыҙҙарҙы рәсмиләштереүе асыҡланды. Тауар Свердловск һәм Омск өлкәләре магазиндарына ебәрелгән. Был эш менән полиция шөғөлләнә башланы.
Йәй һәм көҙ айҙарында хатта «киләсәк» даталар менән яҙылған документтар ҙа табылды. 10–11 августа «Меркурий» системаһын күҙәткәндә, базала киләсәктә етештереләсәк тип яҙылған билмән партияһы табылды. Ә 1 октябрҙә Нефтекама ит комбинаты әҙер һыйыр итен тик бер айҙан һуң ғына буласаҡ дата менән рәсмиләштереп ҡуйған.