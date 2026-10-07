Йәйәүле тапалған

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, кисә кис Ҡырмыҫҡалы – Түбәнге Төкөн – Малай ауылдары араһындағы автомобиль юлының 1-се саҡрымында 69 йәшлек ир-егетте машина бәрҙергән.
Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә йәйәүле алған йәрәхәттәренән ашығыс медицина ярҙамы килеп еткәнсе үк ваҡиға урынында йән биргән.
Бәрҙергәндән һуң, водитель ваҡиға урынынан ҡасып киткән. Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәренең эҙләү саралары барышында, тәгәрмәс эҙҙәре һәм машина фаралары ярсыҡтары буйынса, бәрҙереүҙә шикләнелгән автомобиль – «Дэу Нексия» икәнлеге асыҡланған.
Ошондай уҡ билдәләре булған автомобиль Үрге Төкөн ауылында табылған. Юл-транспорт ваҡиғаһы мәлендә уның менән 43 йәшлек урындағы кеше идара иткән.
Ирҙең иҫерек килеш машина йөрөткәне өсөн водитель таныҡлығынан мәхрүм ителгәне асыҡланған. Медицина тикшереүе ваҡытында ла уның иҫерек булыуы раҫланған — һөҙөмтә 0,735 мг/л тәшкил иткән.
Артабанғы тикшереү өсөн хоҡуҡ боҙоусы Рәсәй Эске эштәр министрлығының Ҡырмыҫҡалы районы буйынса бүлегенә оҙатылған. Автомобиль махсус штраф майҙансығына ҡуйылған.
Фото: https://web.max.ru/-70920650465299