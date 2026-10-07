+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 10:13

Йәйәүле тапалған

Ҡырмыҫҡалы районында йәйәүлене бәрҙереп, ваҡиға урынынан ҡасып киткән водителде эҙләп тапҡандар. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Йәйәүле тапалғанЙәйәүле тапалған
Йәйәүле тапалған

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, кисә кис Ҡырмыҫҡалы – Түбәнге Төкөн – Малай ауылдары араһындағы автомобиль юлының 1-се саҡрымында 69 йәшлек ир-егетте машина бәрҙергән.

Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә йәйәүле алған йәрәхәттәренән ашығыс медицина ярҙамы килеп еткәнсе үк ваҡиға урынында йән биргән.

Бәрҙергәндән һуң, водитель ваҡиға урынынан ҡасып киткән. Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәренең эҙләү саралары барышында, тәгәрмәс эҙҙәре һәм машина фаралары ярсыҡтары буйынса, бәрҙереүҙә шикләнелгән автомобиль – «Дэу Нексия» икәнлеге асыҡланған.

Ошондай уҡ билдәләре булған автомобиль Үрге Төкөн ауылында табылған. Юл-транспорт ваҡиғаһы мәлендә уның менән 43 йәшлек урындағы кеше идара иткән.

Ирҙең иҫерек килеш машина йөрөткәне өсөн водитель таныҡлығынан мәхрүм ителгәне асыҡланған. Медицина тикшереүе ваҡытында ла уның иҫерек булыуы раҫланған — һөҙөмтә 0,735 мг/л тәшкил иткән.

Артабанғы тикшереү өсөн хоҡуҡ боҙоусы Рәсәй Эске эштәр министрлығының Ҡырмыҫҡалы районы буйынса бүлегенә оҙатылған. Автомобиль махсус штраф майҙансығына ҡуйылған.

Фото: https://web.max.ru/-70920650465299

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика