Ҡурҡыныс янғындар...

7 октябргә ҡарай төндә Новосёлка ауылында кирбес гаражда янғын сыға. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, утты һүндереү барышында янғын һүндереүселәр 49 йәшлек ирҙең кәүҙәһен тапҡан. Ваҡиға урынына Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының янғын һүндереү подразделениелары һәм Денискин ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһы йәлеп ителгән.
Икенсе янғын 6 октябрҙә Покровка ауылында булған - йорт, мунса һәм һарай янған. Йортта аш бүлмәһендә янғын һүндереүселәр 67 йәшлек ирҙең мәйетен тапҡан. Янғынды бөтөрөүҙә Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы подразделениелары һәм Ҡуғанаҡ ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһы ҡатнашҡан.
Тикшереү эштәре алып барыла. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәфтишселәре ваҡиға урынында эшләй һәм янғындың сәбәптәрен, шарттарын асыҡлай.
Фажиғәләрҙе булдырмаҫ өсөн:
Оло йәштәге туғандарығыҙға һәм ярҙамға мохтаж кешеләргә айырым иғтибар бүлегеҙ. Торлағығыҙға янғын иҫкәртеүсе ҡоролма (извещатель) ҡуйығыҙ!
Янғын сыҡҡанын күрһәгеҙ, кисекмәҫтән 101 йәки 112 телефондарына шылтыратығыҙ.
Фото: МЧС РБ.