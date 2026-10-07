+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 05:56

Ҡурҡыныс янғындар...

Республиканың Фёдоровка һәм Стәрлетамаҡ райондарында янғындарҙа кеше ғүмерҙәре өҙөлгән...  

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡурҡыныс янғындар...Ҡурҡыныс янғындар...
Ҡурҡыныс янғындар...

7 октябргә ҡарай төндә Новосёлка ауылында кирбес гаражда янғын сыға. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, утты һүндереү барышында янғын һүндереүселәр 49 йәшлек ирҙең кәүҙәһен тапҡан. Ваҡиға урынына Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының янғын һүндереү подразделениелары һәм Денискин ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһы йәлеп ителгән.

Икенсе янғын 6 октябрҙә Покровка ауылында булған - йорт, мунса һәм һарай янған. Йортта аш бүлмәһендә янғын һүндереүселәр 67 йәшлек ирҙең мәйетен тапҡан. Янғынды бөтөрөүҙә Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы подразделениелары һәм Ҡуғанаҡ ауыл советының ирекле янғын һүндереү командаһы ҡатнашҡан.

Тикшереү эштәре алып барыла. Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының тәфтишселәре ваҡиға урынында эшләй һәм янғындың сәбәптәрен, шарттарын асыҡлай.

Фажиғәләрҙе булдырмаҫ өсөн:

  • түшәктә тәмәке тартмағыҙ, бигерәк тә иҫерек хәлдә;
  • асыҡ ут сығанаҡтарын ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ;
  • электр үткәргестәренең һәм электр ҡорамалдарының төҙөклөгөн күҙәтегеҙ;
  • тик төҙөк һәм сертификатлы йылытыу приборҙарын ғына ҡулланығыҙ;
  • янғын һүндереүҙең тәүге сараларын ҡул аҫтында тотоғоҙ;
  • йортта һәм хужалыҡ ҡаралтыларында янғын хәүефһеҙлеге талаптарын үтәүҙе күҙәтегеҙ.

Оло йәштәге туғандарығыҙға һәм ярҙамға мохтаж кешеләргә айырым иғтибар бүлегеҙ. Торлағығыҙға янғын иҫкәртеүсе ҡоролма (извещатель) ҡуйығыҙ!

Янғын сыҡҡанын күрһәгеҙ, кисекмәҫтән 101 йәки 112 телефондарына шылтыратығыҙ.

Фото: МЧС РБ.

Ҡурҡыныс янғындар...
Ҡурҡыныс янғындар...
Ҡурҡыныс янғындар...
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика