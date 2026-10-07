Әстәғәфирулла! 560 ер участкаһы урлаған!

Башҡортостан Юғары Суды һәм Прокуратураһының матбуғат хеҙмәттәренән хәбәр итеүҙәренсә, дәғүә талаптары 2000 йылдан алып 2010 йылға тиклемге осорҙа коррупцияға ҡаршы тыйыуҙарҙы боҙоуға нигеҙләнгән. Муниципаль ерҙәр башта – контролдә тотолған ойошмалар милкенә, ә унан һуң вазифалы кешенең яҡын туғандары милкенә тапшырылған. Вәкәләттәре туҡтатылғандан һуң, ер участкаларының бер өлөшө туранан-тура хакимиәт ҡарамағындағы элекке башлыҡ исеменә рәсмиләштерелә барған.
Прокуратура фаразы буйынса, вазифалы кеше үҙ вәкәләттәрен аукциондар уҙғарыуға йоғонто яһау өсөн файҙаланған, намыҫлы конкуренция һәм килешеүҙәрҙең законлы булыуына шик тыуҙырған. Артабан милек үҙ-ара бәйле кешеләр араһында күп тапҡыр һатылған, ә һуңғы һатып алыусылар ошо вазифалы кеше һәм уның яҡын туғандары булған.
Суд, яҡтар тәҡдим иткән барлыҡ дәлилде тикшереп һәм баһалап, муниципаль район хакимиәте башлығы вазифаһында булған осорҙа коррупцияға ҡаршы тыйыуҙарҙы боҙоуға юл ҡуйылған, тигән һығымтаға килгән. Был уға үҙе контролдә тотҡан юридик һәм физик шәхестәргә ер участкаларын биреүҙе тәьмин итеү мөмкинлеге биргән.
Суд ҡарары әлегә законлы көсөнә инмәгән.