+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 07:05

Әстәғәфирулла! 560 ер участкаһы урлаған!

Иглин район-ара суды республика прокуроры урынбаҫарының Иглин районы хакимиәтенең элекке башлығынан һәм уның туғандарынан 560-тан ашыу ер участогын Рәсәй килеменә әйләндереү (дәүләт файҙаһына тартып алыу) тураһындағы дәғүәһен ҡәнәғәтләндергән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Әстәғәфирулла! 560 ер участкаһы урлаған!Әстәғәфирулла! 560 ер участкаһы урлаған!
Әстәғәфирулла! 560 ер участкаһы урлаған!

Башҡортостан Юғары Суды һәм Прокуратураһының матбуғат хеҙмәттәренән хәбәр итеүҙәренсә, дәғүә талаптары 2000 йылдан алып 2010 йылға тиклемге осорҙа коррупцияға ҡаршы тыйыуҙарҙы боҙоуға нигеҙләнгән. Муниципаль ерҙәр башта – контролдә тотолған ойошмалар милкенә, ә унан һуң вазифалы кешенең яҡын туғандары милкенә тапшырылған. Вәкәләттәре туҡтатылғандан һуң, ер участкаларының бер өлөшө туранан-тура хакимиәт ҡарамағындағы элекке башлыҡ исеменә рәсмиләштерелә барған.

Прокуратура фаразы буйынса, вазифалы кеше үҙ вәкәләттәрен аукциондар уҙғарыуға йоғонто яһау өсөн файҙаланған, намыҫлы конкуренция һәм килешеүҙәрҙең законлы булыуына шик тыуҙырған. Артабан милек үҙ-ара бәйле кешеләр араһында күп тапҡыр һатылған, ә һуңғы һатып алыусылар ошо вазифалы кеше һәм уның яҡын туғандары булған.

Суд, яҡтар тәҡдим иткән барлыҡ дәлилде тикшереп һәм баһалап, муниципаль район хакимиәте башлығы вазифаһында булған осорҙа коррупцияға ҡаршы тыйыуҙарҙы боҙоуға юл ҡуйылған, тигән һығымтаға килгән. Был уға үҙе контролдә тотҡан юридик һәм физик шәхестәргә ер участкаларын биреүҙе тәьмин итеү мөмкинлеге биргән.

Суд ҡарары әлегә законлы көсөнә инмәгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика