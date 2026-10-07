+8 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 17:19

Шаҡ ҡатырғыс һандар!

Йыл башынан алып Өфөлә кибермутлыҡтар һөҙөмтәһендә матди зыяндың дөйөм суммаһы 750 миллион һумдан ашыу тәшкил иткән. Был хаҡта 7 октябрҙә оператив кәңәшмәлә Рәсәй Эске эштәр министрлығының Өфө буйынса идаралығы начальнигы, полиция полковнигы Илгиз Байсурин хәбәр итте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Шаҡ ҡатырғыс һандар!Шаҡ ҡатырғыс һандар!
Шаҡ ҡатырғыс һандар!

Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, муттарҙың эшмәкәрлегенән зыян күреүселәр исемлеге ошолайыраҡ:

  • 254 пенсионер, уларҙың шәхси иҫәптәренән 251 миллион һумдан ашыу аҡса урланған,
  • 126 студент, уларҙан 51 миллион һумдан ашыу аҡса урланған,
  • 41 уҡытыусы һәм фән хеҙмәткәре — 55 миллион һумдан ашыу,
  • 35 һаулыҡ һаҡлау учреждениелары хеҙмәткәре — 34 миллион һумдан ашыу,
  • 121 ҙур сәнәғәт предприятие хеҙмәткәре — яҡынса 61 миллион һум.

«Муттарҙан зыян күргән граждандарҙың был исемлеге тулы түгел, — тип белдерҙе полиция полковнигы. - Был төр енәйәттәрҙең профилактикаһы өсөн полиция хеҙмәткәрҙәре яҡынса 300 эшлекле осрашыу үткәрҙе, хеҙмәткәрҙәре зыян күргән ойошмаларға яҡынса 200 профилактик мәғлүмәт хаты ебәрелде. Үткәрелгән саралар һөҙөмтәһендә 93 миллион һумдан ашыу суммаға 80 аҡса урлау факты иҫкәртелде».

Илгиз Байсурин өҫтәүенсә, ағымдағы йылда ҡала биләмәһендә 19 бәлиғ булмаған кеше лә мутлашыусылар ҡорбаны булған, уларҙың 5-әүһе — дөйөм белем биреү учреждениелары уҡыусылары, улар йәштәре буйынса үҙҙәренең ҡылған эштәренең эҙемтәләрен тулыһынса аңлап етмәгән.

Өфө мэры вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов Эске эштәр министрлығы һәм хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәренә мутлашыусыларға ҡаршы алып барылған эштәре өсөн рәхмәт белдерҙе һәм был проблеманы хәл итеүҙә комплекслы ҡараштың мөһимлеген билдәләне. Ул борсоулы статистикаға иғтибарҙы йүнәлтте: хаҡлы ялға сыҡҡандар араһында ғына ла енәйәтселәрҙең ҡылыҡтарынан килгән зыян йөҙҙәрсә миллион һум тәшкил итә — уртаса алғанда, һәр зыян күреүсегә яҡынса бер миллион һум тура килә. Шул уҡ ваҡытта төрлө һөнәр эйәләре: мәғариф, һаулыҡ һаҡлау һәм башҡа өлкә хеҙмәткәрҙәре лә ҡорбанға әйләнә.

Мэр вазифаһын башҡарыусы заманса цифрлы мутлашыусыларҙың даими рәүештә алдауҙың яңы схемаларын уйлап табыуҙарын, шуға күрә граждандарҙы мөмкин булған бөтә каналдар: киң мәғлүмәт саралары, социаль селтәрҙәр, мәктәп чаттары, ата-әсәләр комитеттары аша киңерәк иҫкәртеү кәрәклеген һыҙыҡ өҫтөнә алды.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика