Шаҡ ҡатырғыс һандар!

Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, муттарҙың эшмәкәрлегенән зыян күреүселәр исемлеге ошолайыраҡ:
«Муттарҙан зыян күргән граждандарҙың был исемлеге тулы түгел, — тип белдерҙе полиция полковнигы. - Был төр енәйәттәрҙең профилактикаһы өсөн полиция хеҙмәткәрҙәре яҡынса 300 эшлекле осрашыу үткәрҙе, хеҙмәткәрҙәре зыян күргән ойошмаларға яҡынса 200 профилактик мәғлүмәт хаты ебәрелде. Үткәрелгән саралар һөҙөмтәһендә 93 миллион һумдан ашыу суммаға 80 аҡса урлау факты иҫкәртелде».
Илгиз Байсурин өҫтәүенсә, ағымдағы йылда ҡала биләмәһендә 19 бәлиғ булмаған кеше лә мутлашыусылар ҡорбаны булған, уларҙың 5-әүһе — дөйөм белем биреү учреждениелары уҡыусылары, улар йәштәре буйынса үҙҙәренең ҡылған эштәренең эҙемтәләрен тулыһынса аңлап етмәгән.
Өфө мэры вазифаһын башҡарыусы Рөстәм Шәрипов Эске эштәр министрлығы һәм хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәренә мутлашыусыларға ҡаршы алып барылған эштәре өсөн рәхмәт белдерҙе һәм был проблеманы хәл итеүҙә комплекслы ҡараштың мөһимлеген билдәләне. Ул борсоулы статистикаға иғтибарҙы йүнәлтте: хаҡлы ялға сыҡҡандар араһында ғына ла енәйәтселәрҙең ҡылыҡтарынан килгән зыян йөҙҙәрсә миллион һум тәшкил итә — уртаса алғанда, һәр зыян күреүсегә яҡынса бер миллион һум тура килә. Шул уҡ ваҡытта төрлө һөнәр эйәләре: мәғариф, һаулыҡ һаҡлау һәм башҡа өлкә хеҙмәткәрҙәре лә ҡорбанға әйләнә.
Мэр вазифаһын башҡарыусы заманса цифрлы мутлашыусыларҙың даими рәүештә алдауҙың яңы схемаларын уйлап табыуҙарын, шуға күрә граждандарҙы мөмкин булған бөтә каналдар: киң мәғлүмәт саралары, социаль селтәрҙәр, мәктәп чаттары, ата-әсәләр комитеттары аша киңерәк иҫкәртеү кәрәклеген һыҙыҡ өҫтөнә алды.