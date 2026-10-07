Мәргән уғатарҙарға дан!

Нилә – Наурыҙ мәктәбе уҡытыусылары Жәүҙәт менән Әминә Низаметдиновтарҙың, Юнир – “Байрамғол” совхозының алдынғы малсылары Ибраһим менән Рауза Исламовтар ғаиләһендә тыуып-үҫкән. Күп балалы ғаиләләрҙә тәрбиәләнгән Нилә апай ҙа, Юнир ағай ҙа юҡсыллыҡтың ни икәнен ишетеп түгел, үҙ елкәләрендә татыған. Ләкин был турала иҫләгәндә бер ҙә бөтөнөп, зарланып ултырмайҙар, киреһенсә, бала, үҫмер саҡтарын һағыш менән, күңелле, ҡыҙыҡ осор итеп телгә алалар.
- Беҙ Юнир менән бер йылғы балалар, синыфташтар, мәктәптең бер ҡаҙанында ҡайнашып буй еткерҙек, - тип һөйләй Нилә Жәүҙәт ҡыҙы. – Бер спорт түңәрәгендә шөғөлләнһәк тә, ярыштарҙа ҡатнашһаҡ та, киләсәктә өйләнешербеҙ, тип башыма ла индермәнем. Һуңынан инде, мәктәптә саҡтағы фотоларҙы ҡараһам, ул гел янымда торған...
Атайым үлгәндә Фәнил ағайыма 14 йәш, миңә – 12, Илгизгә – 10, Рәискә – 8, Әҙиләгә 2 генә йәш ине. Дәүләкәндә квалификацияны күтәреү курстарында уҡып бөткәс, иртәгә ҡайтам, тип билет та һатып алған атайым Дим йылғаһына һыу инергә барған. Сумған ыңғайы элекке тирмәндең бағаналарына сикәһе менән генә һуғылып, 38 йәшендә ғүмере өҙөлдө. Тубырлашып биш бала яттыҡ та ҡалдыҡ...
Фәнил ағай менән икебеҙгә бер пар кеды ине, кем өлгөрә – шул кейеп, мәктәпкә төшә. Бер көндө мин кедыларҙы кистән мейес эсенә йәшерҙем, йәнәһе лә, үҙем алдараҡ кейеп барам. Көн һыуыҡ булғас, инәйем иртән мейес яҡҡан. Фәнил ағай минән һорай: “Ҡайҙа минең кедылар?” “Ул һинеке генә түгел”, - тим. “Үткән аҙнала һин кейҙең, тимәк был аҙнала мин кейәм”, - ти. Мейес янына барҙым да: “Аа-аай”, - тип шаҡ ҡаттым. Инәйем: “Нимә айылдайһың?” – тигәс, ут яҡҡанда күрмәнеңме ни аяҡ кейемен, тип илай яҙҙым. Шунан икебеҙгә лә яңы кедылар алып бирҙеләр. Рәис ҡустымдың, үҙенә атап һатып алынған һәм беҙҙән, өлкәндәрҙән, тороп ҡалған кейемгә: “О-о, минең дүрт салбар бар”, - тип атҡа менгәндәй ҡыуанып йөрөгәне һаман күҙ алдында. Иҫкеме-яңымы булыуында эше юҡ, иң мөһиме – бар! Кейемгә ҡытлыҡ кисерһәк тә, ас ултырманыҡ. Ғәҙелша ауылында йәшәгән атайҙың инәһенә ҡунаҡҡа барыу – оло байрам һымаҡ. Мин барам да, мин барам, тип һикереп төшә инек. “Бер юлы барһағыҙ, әзәйегеҙҙең башын ҡаңғыртырһығыҙ”, - тип инәйем беҙҙе икешәрләп кенә ебәрә. Әзәйҙә ҡунаҡ булғас, ул беҙҙе Бөркөт ояһы тауына тиклем килтерә лә, бар ҡайтығыҙ, мин ҡарап торам, ти. Ә һин нисек күрәһең, тип аптырайбыҙ. Ә мин тау аша ла күрәм ул, ти. Ышанабыҙ, ауылғаса урман-тауҙар аша ҡурҡмайынса йүгерәбеҙ. Әзәйем Алмабикә Сәхиәр ҡыҙы эшкә шәп, уҡымышлы ине. Беҙ барһаҡ, ай Алла, ойоҡбаштарығыҙ тишелеп киткән дәһә, тип, иртән тороуыбыҙға яңыларын бәйләп тә ҡуя. Гәзит-журналдарҙы күп алдырҙы. Ул мәлдә ауылға электр уты үтмәгәйне, тик кәрәсин лампаһы яҡтыһында уҡый, ҡул эше менән булыша. Шуға ла “Ағиҙел”дең иҫке номерҙарының битен йыртып, кәрәсән лампаһының быялаларын таҙартып ҡайтабыҙ. Быялалары ныҡ күп ине. Иртә ҡул араһына ингән ағай-ҡустылар көтөү көттө Баҡшай яланында. Бесән сапҡанда ҡыҙыҡ хәл булды бит әле. Мине ашарға бешерергә ҡайтарып ебәрҙеләр. Эре кешем: “Нимә бешерәйем?” – тип һораған булдым. Инәйем: “Рожки ҡур”, - тине. Тәүҙә һыуҙа бешерергә кәрәклеген белмәгәс, эй, табала бешерәм майҙа. Былай ҙа ҡаты нәмә, тамам таш кеүек ҡатты. Инәйемдәр ҡайтҡас, илайым: “Әллә ниндәй рожки алғанһың, бешмәй ҙә бешмәй”. “Һыуҙа ҡайнаттыңмы?” – тип һорағас, юҡ, тинем...
1-се класта беҙ перо менән ҡараға манып яҙҙыҡ. Юнирҙың инәйҙәре Верхнеуральскийға йыш йөрөй, шунан йондоҙ төшөрөлгән перолар һатып ала. Юнир килә лә, перо кәрәкме, тип белешә. Кәрәк, тип алам. Шулайтып Юнир мине беренселә уҡығанда сифатлы перо менән тәьмин итте. Еңел атлетика, волейбол, саңғы ярыштарынан ҡалманыҡ. Ҡышҡы һыуыҡтарҙа ла “ГАЗ” машинаһының асыҡ бортлы кузовына толоптарға уранып тейәләбеҙ ҙә, Учалыға китәбеҙ. Әле генә балаларҙы ҡайҙа барһалар ҙа, ҡайнар сәйе, эҫе ашы көтөп тора, ә ул мәлдә беҙҙең тамаҡты кем хәстәрләгән тиһең? Йылы сәй ҙә юҡ. Уҡытыусыларыбыҙ берешәр коржик алып тоттора ла, шуға ифрат ҡәнәғәтбеҙ, ҡыуанабыҙ. Ярыштарға барһаҡ, о, тағы был наурыҙҙар килгән, тип ярышташтарҙың йөҙҙәре боҙолоп китә торғайны. Былар килмәһә ярар ине, тип теләп йөрөйҙәр гелән. Көслө командалар - Учалы, Уральск, Комсомольск һәм Наурыҙ. Күпселектә беҙ еңәбеҙ. Һуңынан исеме бөтә республикаға яңғыраясаҡ Әхмәҙей Мәғәфүров үҙе ни тора! Көсөктән ине. Беҙгә ҡарап бәләкәй синыф уҡыусылары ла тартыла һәм шулайтып быуын-быуын көслө спортсылар үҫте Наурыҙ мәктәбендә. Физкультуранан тәүҙә Ғәффәт ағай Харисов, аҙаҡ Риф ағай Ҡаһарманов уҡытты. Көслө тренерҙар беҙҙе, русса әйткәндә, “гонять” иттеләр генә. Көн дә йә тауға йүгереп менәбеҙ, йә Европа-Азияға тиклем йүгерәбеҙ. Хәҙерге балаларҙы йүгертеп ҡара шулай. Мәктәп ҙур – 600 бала, ике смена уҡыйбыҙ. Яҡын-тирәләге бөтә ауылдарҙан – Яңы Байрамғол, Сораман, Көсөк, Ташҡыя, Ғәҙелша, Йәндек балалары йыйыла. Ҡолош, Ҡотой ауылдары уҡыусылары ла туғыҙ-унды уҡырға килә. Дан тотҡан мәктәп быйыл ябылды. Ике генә бала ҡалды бит. Балалар баҡсаһы күптән бөттө. Ауылда эш юҡ, шуға ла йәштәр ситкә китә...
Юнир менән беҙ уҡыған саҡтан дуҫ булдыҡ. Ул Бәләбәйҙә механикка уҡыны, мин - Башҡорт дәүләт педагогия институтында химия-биология факультетында. Юнирҙы техникумдан армияға алдылар (аҙаҡ икенсе курстан уҡыуын дауам итте). Ул армиянан ҡайтҡас, йөрөп киттек һәм 1981 йылда өйләнештек. Августа ҡоҙалыҡ булды, 6 ноябрҙә - туй. 6-7 ноябрҙә көндөң йылылығы! 8-е ҡайтырға тейеш ҡунаҡтарыбыҙ, күбеһе студенттар. Иртән торһаҡ, бот буйындай ҡар яуған! Эй, автобус менә алмай тау үренә... Саҡҡа ҡайттылар. Туйҙан һуң ул Бәләбәйгә юлланды, мин- Өфөгә, бишенсе курсҡа. Ял көндәре күрешеп йөрөнөк. Ҡайны-ҡәйнәм, Лидиә ҡәйенбикәм, Венер, Фәнис ҡәйнештәрем, Гөлсинә бикәсем мине яҡшы белгәс, тәүҙән үк үҙҙәренекендәй ҡабул итеп, тартып торҙолар. Ә минекеләр – Юнирҙы.
Бер йылдан диплом алдым, иремә тағы бер йыл ҡалғайны уҡырға. Мине Ҡобағошҡа ебәрҙеләр уҡытырға. Әзәйем, унда бер үҙеңә ҡурҡыныс булыр, тип иптәшкә барҙы. Мәктәп янындағы өйҙә йәшәнек. Ауыл халҡы ныҡ һәйбәт ине. Өс урмансы бабай була торғайны, шулар ағас бирҙе бураға, туғандар бураны. Ирем практикаға килгәс, комбайнда иген урып, 3-4 бот иген алып ҡайтты, шунан тыш бер мең һум аҡса! Ҙур сумма ине. Өҫтәлгә килтереп йәйеп һалғас, шул тиклем аҡсаны нимә эшләтербеҙ икән, тип аптыраныҡ. Ахырҙа, диван, 400 һумға һыйыр һатып алдыҡ, студенттарға - Гөлсинә, Рәис, Әҙиләгә – аҡса һалдыҡ, хет берәй нимә алып ашарҙар, тип инде. Юнир уҡырға китте шул аҡса менән. Бигерәк бәрәкәтле булды эш хаҡы. Дүрт йылдан Наурыҙға күсеп ҡайттыҡ.
Исламовтарҙың Илвир улы, Роза ҡыҙы – Ҡобағошта, Юлизәләре Наурыҙҙа тыуған. Хаҡлы ялға сыҡҡансы Юнир ағай ең һыҙғанып тәүҙә - ябай механизатор, механик булып, һуңынан идарасы, “Байрамғол” совхозынын директор урынбаҫары булып эшләй, Нилә апай Наурыҙ мәктәбендә химия менән биология фәндәренән уҡыта. Ул ике тиҫтәгә яҡын йыл директорҙың уҡыу-уҡытыу буйынса урынбаҫары вазифаһын да башҡара, һигеҙ йыл мәктәпте лә етәкләй. Нилә апайҙың ҡустыһы - бейеүсе, ҡурайсы, режиссер-ҡуйыусы Рәис Жәүҙәт улы районда милли йәйәнән уҡ атыуҙы тергеҙә башлағас, Уральскиҙа Ҡарас сәсән турнирына уға көйәрмән сифатында баралар. Ҡыҙығып китеп, Нилә апай атышып ҡарай ҙа, уҡ-һаҙаҡҡа заказ биреп ҡайта. Юнир ағай ҡатынын ике йыл турнирҙарға йөрөтә, һәр ваҡыт дәртләндереп тора һәм түҙмәй, үҙе лә ҡулына уҡ-ян ала. Улай ғынамы - тора-бара уларҙы үҙе эшләргә тотона, Миндәктә секция ойоштора!
Бөгөн уғатарлыҡта Исламовтарҙың ҡаҙаныштары һанап бөткөһөҙ күп. Икеһе лә уҙышмаҡтан еңеү артынан еңеү яулай. Шуның араһында ҡош-ҡорт аҫрай, мал көтә, баҡса үҫтерә, тәбиғәт ҡосағына сығып, ял итергә лә өлгөрә. Халҡыбыҙҙың милли ҡомартҡыларын, рухи ҡиммәттәрен һаҡлауға, илһөйәрлек тойғоһон тәрбиәләүгә оло өлөш индергән, күркәм өс бала үҫтергән ата-әсә туғыҙ ейән-ейәнсәргә ҡәҙерле олатай-өләсәй. Күмәк яҡындары, туғандары, зат-зәүере, дуҫтары менән тығыҙ ҡатышып, татыу ғүмер иткән Нилә апай менән Юнир ағайға һоҡланып бөткөһөҙ ул. Донъя дилбегәһен ҡулдарында ныҡ тотоп, ышаныслы алға барған Исламовтарға милләттәштәребеҙҙе туплау, мәҙәни һәм рухи яҡтан үҫтереүҙәге өлгөлө фиҙаҡәр хеҙмәттәре өсөн мең рәхмәт!
Фото: ғаилә архивынан.