+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 10:31

Иғтибар: эҙләү!

Белорет районында полиция хәбәрһеҙ юғалған ирҙе эҙләй.

Добавить в предпочтительные источники Google
Иғтибар: эҙләү!Иғтибар: эҙләү!
Иғтибар: эҙләү!

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Белорет районы буйынса бүлеге 1951 йылғы Березин Николай Михайловичтың ҡайҙа булыуын асыҡлай. Ул 2026 йылдың 7 июлендә өйөнән сығып киткән һәм әлегә тиклем уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.

Билдәләре: буйы 165-175 см, уртаса кәүҙәле, сәстәре салланған, сал һаҡаллы.

Кейеме: ҡуйы зәңгәр төҫтәге куртка, ҡара төҫтәге салбар, ҡара кепка, ҡара резина итек.

Әгәр һеҙҙә эҙләнеүсе тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт булһа, полицияға түбәндәге телефондар буйынса хәбәр итеүегеҙҙе һорайбыҙ:

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Белорет районы буйынса бүлеге — 8 (347) 925-70-22,

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының ышаныс телефоны — 8 (347) 279-32-92,

БР буйынса Эске эштәр министрлығының дежур бүлеге — 8 (347) 279-39-02,

02, 102 (кеҫә телефонынан) йәки иң яҡын полиция бүлексәһенә мөрәжәғәт итегеҙ.

Фото: https://vk.ru/mvdporespublikebashkortostan

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика