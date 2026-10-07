Иғтибар: эҙләү!

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Белорет районы буйынса бүлеге 1951 йылғы Березин Николай Михайловичтың ҡайҙа булыуын асыҡлай. Ул 2026 йылдың 7 июлендә өйөнән сығып киткән һәм әлегә тиклем уның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ.
Билдәләре: буйы 165-175 см, уртаса кәүҙәле, сәстәре салланған, сал һаҡаллы.
Кейеме: ҡуйы зәңгәр төҫтәге куртка, ҡара төҫтәге салбар, ҡара кепка, ҡара резина итек.
Әгәр һеҙҙә эҙләнеүсе тураһында ниндәй ҙә булһа мәғлүмәт булһа, полицияға түбәндәге телефондар буйынса хәбәр итеүегеҙҙе һорайбыҙ:
Рәсәй Эске эштәр министрлығының Белорет районы буйынса бүлеге — 8 (347) 925-70-22,
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының ышаныс телефоны — 8 (347) 279-32-92,
БР буйынса Эске эштәр министрлығының дежур бүлеге — 8 (347) 279-39-02,
02, 102 (кеҫә телефонынан) йәки иң яҡын полиция бүлексәһенә мөрәжәғәт итегеҙ.