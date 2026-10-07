+8 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 14:35

Аяныслы үлем

Краснокама районында көҙгө балыҡ тотоу фажиғә менән тамамлана: Ағиҙел йылғаһында, Яңы Йәнйегет ауыл советына ҡараған Иҫке Йәнйегет ауылы эргәһендә, ир кеше һәләк булған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Аяныслы үлемАяныслы үлем
Аяныслы үлем

65 йәшлек ике ир һыу бергә балыҡ тотҡандан һуң, береһе йоҡларға машинаға инә, ә икенсеһе яңғыҙы ғына балыҡ тотоуын дауам итергә була. Иртән иптәше юлдашын тапмай һәм ашығыс хеҙмәттәргә шылтырата.

Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары буш кәмәне таба, ә балыҡсының кәүҙәһен ағым буйлап 3,5 саҡрым түбәнерәк урында табалар. Ирҙең өҫтөндә ҡотҡарыу жилеты булған, әммә ярҙан алыҫта, һалҡын һыуҙа был ғүмерҙе һаҡлап ҡалыу өсөн етмәгән.

Был осраҡ көҙгө осорҙа төнгө балыҡ тотоуҙың бигерәк тә хәүефле булыуын тағы бер тапҡыр иҫбатлай. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ, ғәҙәттән тыш хәл тыуғанда 112 номерына шылтыратығыҙ.

Фото: БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика