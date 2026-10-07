Аяныслы үлем

65 йәшлек ике ир һыу бергә балыҡ тотҡандан һуң, береһе йоҡларға машинаға инә, ә икенсеһе яңғыҙы ғына балыҡ тотоуын дауам итергә була. Иртән иптәше юлдашын тапмай һәм ашығыс хеҙмәттәргә шылтырата.
Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты ҡотҡарыусылары буш кәмәне таба, ә балыҡсының кәүҙәһен ағым буйлап 3,5 саҡрым түбәнерәк урында табалар. Ирҙең өҫтөндә ҡотҡарыу жилеты булған, әммә ярҙан алыҫта, һалҡын һыуҙа был ғүмерҙе һаҡлап ҡалыу өсөн етмәгән.
Был осраҡ көҙгө осорҙа төнгө балыҡ тотоуҙың бигерәк тә хәүефле булыуын тағы бер тапҡыр иҫбатлай. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ, ғәҙәттән тыш хәл тыуғанда 112 номерына шылтыратығыҙ.
Фото: БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы.