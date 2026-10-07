Афарин, уҡыусылар!

Республику Башкортостан на престижной площадке представили 6 команд, продемонстрировав высокий уровень инженерной подготовки.

Учащиеся Гимназии села Раевский Альшеевского района успешно выступили на соревнованиях и заняли призовые места в нескольких категориях. В дисциплине «Микро‑сумо 5×5», где участвовали 21 команда, команда «WALL‑E» завоевала второе место, а команда «Айрис» — четвёртое. В категории «Мини‑сумо 10×10» (22 команды) Роман Родин, ученик 9 «Б» класса и участник команды «Арматик», занял пятое место. Наставником призеров в категориях «сумо» выступил учитель физики Азамат Назмутдинов .

Учащиеся Байгильдинского сельского лицея имени Р.С. Исмагилова и Дома пионеров и школьников Нуримановского района успешно выступили в нескольких соревновательных категориях. В категории «Гонки балансирующих роботов» команда «Чемпион-БСЛ» заняла 6 место. Наставником команд выступил Азат Масгутов.

Достойно представили регион на федеральном уровне учащиеся Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий и Учебного центра «Толтек плюс».