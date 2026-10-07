4 кеше һәләк булған

Башҡортостанда 16 йәшлек улына автомобиль биргән ҡатын-ҡыҙға суд буласаҡ. Үҫмер был машинала кеше үлеменә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы яһаған, һөҙөмтәлә дүрт кеше һәләк булған.
Башҡортостан Республикаһы Прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, авария апрелдә Бәләбәй районында булған. Тәфтишселәр фаразлауынса, ҡатын-ҡыҙ водитель таныҡлығы булмаған улына «Daewoo Nexia» автомобиленә ултырырға рөхсәт иткән. 15 апрель төнөндә үҫмер иҫерек килеш руль артына ултырған һәм дүрт танышын машинала йөрөтөргә саҡырған. Улар дөйөм файҙаланыуҙағы юлдар буйлап елдергән, тик бер мәл водитель идаралыҡты юғалтҡан. Бәләбәй — Приют юлында машина юл ситенә осоп түңкәрелгән. Пассажирҙар — 27 йәшлек ир-ат һәм 25, 26, 28 йәшлек өс ҡыҙ — ауыр йәрәхәттәр алып, ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Водитель иһә иҫән ҡалған һәм уртаса ауырлыҡтағы йәрәхәттәр алған.
Үҫмерҙең 45 йәшлек әсәһе Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 151.2-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса (бәлиғ булмаған баланы уның ғүмеренә ҡурҡыныс тыуҙырған законһыҙ ғәмәлдәр ҡылыуға йәлеп итеү) ғәйепләнә. Ул үҙ ғәйебен танымай. Енәйәт эше судҡа ебәрелгән.
Шулай уҡ судта бәлиғ булмаған водителгә ҡарата ла енәйәт эше ҡарала. Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһының 6-сы өлөшөнөң «а», «в» пункттары буйынса (иҫерек хәлдә һәм транспорт сараһы менән идара итеү хоҡуғы булмаған кешенең юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоуы арҡаһында һаҡһыҙлыҡтан ике йәки унан күберәк кешенең үлеменә килтереүе) ғәйепләнә.