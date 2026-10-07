+10 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Октября , 06:30

4 кеше һәләк булған

 Башҡортостанда бәлиғ булмаған водителдең әсәһен хөкөм итәсәктәр.

Добавить в предпочтительные источники Google
4 кеше һәләк булған4 кеше һәләк булған
4 кеше һәләк булған

Башҡортостанда 16 йәшлек улына автомобиль биргән ҡатын-ҡыҙға суд буласаҡ. Үҫмер был машинала кеше үлеменә килтергән юл-транспорт ваҡиғаһы яһаған, һөҙөмтәлә дүрт кеше һәләк булған.

Башҡортостан Республикаһы Прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, авария апрелдә Бәләбәй районында булған. Тәфтишселәр фаразлауынса, ҡатын-ҡыҙ водитель таныҡлығы булмаған улына «Daewoo Nexia» автомобиленә ултырырға рөхсәт иткән. 15 апрель төнөндә үҫмер иҫерек килеш руль артына ултырған һәм дүрт танышын машинала йөрөтөргә саҡырған. Улар дөйөм файҙаланыуҙағы юлдар буйлап елдергән, тик бер мәл водитель идаралыҡты юғалтҡан. Бәләбәй — Приют юлында машина юл ситенә осоп түңкәрелгән. Пассажирҙар — 27 йәшлек ир-ат һәм 25, 26, 28 йәшлек өс ҡыҙ — ауыр йәрәхәттәр алып, ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Водитель иһә иҫән ҡалған һәм уртаса ауырлыҡтағы йәрәхәттәр алған.

Үҫмерҙең 45 йәшлек әсәһе Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 151.2-се статьяһының 1-се өлөшө буйынса (бәлиғ булмаған баланы уның ғүмеренә ҡурҡыныс тыуҙырған законһыҙ ғәмәлдәр ҡылыуға йәлеп итеү) ғәйепләнә. Ул үҙ ғәйебен танымай. Енәйәт эше судҡа ебәрелгән.

Шулай уҡ судта бәлиғ булмаған водителгә ҡарата ла енәйәт эше ҡарала. Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 264-се статьяһының 6-сы өлөшөнөң «а», «в» пункттары буйынса (иҫерек хәлдә һәм транспорт сараһы менән идара итеү хоҡуғы булмаған кешенең юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоуы арҡаһында һаҡһыҙлыҡтан ике йәки унан күберәк кешенең үлеменә килтереүе) ғәйепләнә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика