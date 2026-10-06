+11 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 10:50

"Йәшлек"кә яҙылыусы өс кеше бүләк отто!

Бөгөн Башҡортостан юлдаш телевидениеһының иртәнге "Сәләм" тапшырыуында "Башҡортостан Республикаһы" нәшриәт йорто ойошторған "Яҙыл һәм бүләк от " уйынына йомғаҡ яһалды.   "Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йортоноң ваҡытлы матбуғат бүлеге начальнигы Айнар Байбулатов билдәләүенсә, район һәм республика баҫмаһына яҙылып, 300-ҙән ашыу кеше был лото уйынында ҡатнашҡан.   Бына улар бүләк отоусылар:Ҡар таҙартыу машинаһы: Марсель Сәлимов (Өфө ҡалаһы, "Ағиҙел" һәм "Тамаша"журналдары).Ноутбук: Н.Әхтәрйәнова (Нуриман районы Яңы Күл ауылы, "Красный ключ" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).Робот-саң һурҙырғыс: М.Бикбаева (Ейәнсура районы Абҙан ауылы, "Ейәнсура таңдары» һәм" Йәшлек “гәзиттәре).Телевизор: Ф.Әхмәтова (Ауырғазы районы Усман ауылы, "Ауырғазы хәбәрсеһе" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).Туңдырығыс: А.Сиражева ( Салауат районы, Әлкә ауылы, «На земле Салавата» гәзите, «Башҡортостан ҡыҙы» журналы )Ҡырмыҫҡалы районының Константиновка ауылынан "Кармаскалинская новь» , "Республика Башкортостан" гәзитәренә яҙылған Марина Ипполитова «Ҡарағай» шифаханаһына путевка отто.Еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ!

Добавить в предпочтительные источники Google
"Йәшлек"кә яҙылыусы өс кеше бүләк отто!"Йәшлек"кә яҙылыусы өс кеше бүләк отто!
"Йәшлек"кә яҙылыусы өс кеше бүләк отто!

"Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йортоноң ваҡытлы матбуғат бүлеге начальнигы Айнар Байбулатов билдәләүенсә, район һәм республика баҫмаһына яҙылып, 300-ҙән ашыу кеше был лото уйынында ҡатнашҡан.

Бына улар бүләк отоусылар:
Ҡар таҙартыу машинаһы: Марсель Сәлимов (Өфө ҡалаһы, "Ағиҙел" һәм "Тамаша"журналдары).
Ноутбук: Н.Әхтәрйәнова (Нуриман районы Яңы Күл ауылы, "Красный ключ" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).
Робот-саң һурҙырғыс: М.Бикбаева (Ейәнсура районы Абҙан ауылы, "Ейәнсура таңдары» һәм" Йәшлек “гәзиттәре).
Телевизор: Ф.Әхмәтова (Ауырғазы районы Усман ауылы, "Аургазинский вестник" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).
Туңдырығыс: А.Сиражева ( Салауат районы, Әлкә ауылы, «На земле Салавата» гәзите, «Башҡортостан ҡыҙы» журналы )
Ҡырмыҫҡалы районының Константиновка ауылынан "Кармаскалинская новь» , "Республика Башкортостан" гәзитәренә яҙылған Марина Ипполитова «Ҡарағай» шифаханаһына путевка отто.
Еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ!

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика