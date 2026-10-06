"Йәшлек"кә яҙылыусы өс кеше бүләк отто!

"Башҡортостан Республикаһы» нәшриәт йортоноң ваҡытлы матбуғат бүлеге начальнигы Айнар Байбулатов билдәләүенсә, район һәм республика баҫмаһына яҙылып, 300-ҙән ашыу кеше был лото уйынында ҡатнашҡан.
Бына улар бүләк отоусылар:
Ҡар таҙартыу машинаһы: Марсель Сәлимов (Өфө ҡалаһы, "Ағиҙел" һәм "Тамаша"журналдары).
Ноутбук: Н.Әхтәрйәнова (Нуриман районы Яңы Күл ауылы, "Красный ключ" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).
Робот-саң һурҙырғыс: М.Бикбаева (Ейәнсура районы Абҙан ауылы, "Ейәнсура таңдары» һәм" Йәшлек “гәзиттәре).
Телевизор: Ф.Әхмәтова (Ауырғазы районы Усман ауылы, "Аургазинский вестник" һәм "Йәшлек"гәзиттәре).
Туңдырығыс: А.Сиражева ( Салауат районы, Әлкә ауылы, «На земле Салавата» гәзите, «Башҡортостан ҡыҙы» журналы )
Ҡырмыҫҡалы районының Константиновка ауылынан "Кармаскалинская новь» , "Республика Башкортостан" гәзитәренә яҙылған Марина Ипполитова «Ҡарағай» шифаханаһына путевка отто.
Еңеүселәрҙе ҡотлайбыҙ!