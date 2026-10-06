+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 06:20

«Һинең тауышың ҡолағымда яңғырай, ҡустым...»

  Билдәле йырсы Гөлсөм Бикбулатова махсус хәрби операцияла һәләк булған ҡустыһы Альберт Бикбулатовҡа бағышлап йыр яҙҙырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
«Һинең тауышың ҡолағымда яңғырай, ҡустым...»«Һинең тауышың ҡолағымда яңғырай, ҡустым...»
«Һинең тауышың ҡолағымда яңғырай, ҡустым...»

«Ҡолағымда һинең тауышың яңғырай, ҡустым... Көн дә телефон аша һөйләшеп һүҙебеҙ бөтмәй ине бит, туғаным. Ошо йырҙы бергәләп яҙҙырырбыҙ тип хыялландың, әҙерләндең. „Ҡайтырмын, апай!“ тинең... Ләкин аяуһыҙ яҙмыш беҙ уйлағанса булманы, бергә йырларға яҙманы...

Йөрәктәге яраларҙы һәм һағышты бер ниндәй һүҙҙәр менән дә аңлатып булмай! Һин — ысын батырлыҡ өлгөһө, өлгөлө командир булдың», — тип бүлешә йырсы һағышлы уйҙары менән.

Альберт Бикбулатов мотоуҡсылар батальонында миномет батареяһы командиры булып хеҙмәт иткән. Күрһәткән ҡаһарманлыҡтары өсөн ул «Батырлыҡ өсөн» һәм Генерал Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән.

«Һин йәшәйһең! Беҙҙең өсөн, минең өсөн һәр саҡ тереһең! Яҡты иҫтәлегең күңел түрендә мәңге һаҡланыр. Нисек һағынабыҙ һине!.. Йән өшөткөс һағышты баҫырҙай ошо йыр өсөн Юныс Миңлемөхәмәтовҡа һәм Рәлим Замановҡа рәхмәтемде белдерәм. Ҡустым Альберттың рухы шат булһын өсөн йырлармын!» — тип яҙған артист социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика