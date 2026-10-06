«Һинең тауышың ҡолағымда яңғырай, ҡустым...»

«Ҡолағымда һинең тауышың яңғырай, ҡустым... Көн дә телефон аша һөйләшеп һүҙебеҙ бөтмәй ине бит, туғаным. Ошо йырҙы бергәләп яҙҙырырбыҙ тип хыялландың, әҙерләндең. „Ҡайтырмын, апай!“ тинең... Ләкин аяуһыҙ яҙмыш беҙ уйлағанса булманы, бергә йырларға яҙманы...
Йөрәктәге яраларҙы һәм һағышты бер ниндәй һүҙҙәр менән дә аңлатып булмай! Һин — ысын батырлыҡ өлгөһө, өлгөлө командир булдың», — тип бүлешә йырсы һағышлы уйҙары менән.
Альберт Бикбулатов мотоуҡсылар батальонында миномет батареяһы командиры булып хеҙмәт иткән. Күрһәткән ҡаһарманлыҡтары өсөн ул «Батырлыҡ өсөн» һәм Генерал Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнгән.
«Һин йәшәйһең! Беҙҙең өсөн, минең өсөн һәр саҡ тереһең! Яҡты иҫтәлегең күңел түрендә мәңге һаҡланыр. Нисек һағынабыҙ һине!.. Йән өшөткөс һағышты баҫырҙай ошо йыр өсөн Юныс Миңлемөхәмәтовҡа һәм Рәлим Замановҡа рәхмәтемде белдерәм. Ҡустым Альберттың рухы шат булһын өсөн йырлармын!» — тип яҙған артист социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.