Иғтибар!Ғәрәсәт ҡубыуы көтөлә!

Һауа температураның түбәнәйеүе һәм көслө ел сығыуы көтөлә. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы урындағы халыҡты иҫкәртә: Өфөлә 6 октябрь сәғәт 20:00-нән 7 октябрь сәғәт 20:00-гә тиклем урыны менән секундына 18 метрға тиклем еткән көслө ел сығыуы көтөлә. Был турала ҡаланың Граждандарҙы яҡлау идаралығынан хәбәр иттеләр.
Өфөлә болотло һауа торошо буласаҡ, төндә аяҙытып аласаҡ. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан секундына 7-12 метр тиҙлектә иҫәсәк. Һауа температураһы төндә 0, +2°, көндөҙ +10, +12° тәшкил итәсәк.