+11 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 11:30

Иғтибар!Ғәрәсәт ҡубыуы көтөлә!

Башҡортостанға насар һауа торошо ябырыласаҡ, ти синоптиктар.

Добавить в предпочтительные источники Google
Иғтибар!Ғәрәсәт ҡубыуы көтөлә!Иғтибар!Ғәрәсәт ҡубыуы көтөлә!
Иғтибар!Ғәрәсәт ҡубыуы көтөлә!

Һауа температураның түбәнәйеүе һәм көслө ел сығыуы көтөлә. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы урындағы халыҡты иҫкәртә: Өфөлә 6 октябрь  сәғәт 20:00-нән 7 октябрь сәғәт 20:00-гә тиклем урыны менән секундына 18 метрға тиклем еткән көслө ел сығыуы  көтөлә. Был турала ҡаланың Граждандарҙы яҡлау идаралығынан хәбәр иттеләр.

Өфөлә болотло һауа торошо буласаҡ, төндә аяҙытып аласаҡ. Ел көньяҡ-көнбайыштан, көнбайыштан секундына 7-12 метр тиҙлектә иҫәсәк. Һауа температураһы төндә 0, +2°, көндөҙ +10, +12° тәшкил итәсәк.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика