«Хакер» : «Киләсәк технологияларын үҙләштерәбеҙ»

Григорий мәктәпте тамамлағандан һуң гидравлик машиналарҙы, гидроприводтарҙы һәм гидропневмоавтоматиканы файҙаланыу буйынса техник квалификацияһын ала. Мобилизацияға тиклем ул ерҙә эшләй — механизатор булып тир түгә, техника теле менән һөйләшә. Был һөнәр уны аныҡлыҡҡа, механизмдарҙың нескәлектәрен аңларға һәм ҡатмарлы шарттарҙа ла һалҡын ҡанлылыҡты һаҡларға өйрәтә.
Повестканы ҡулына алғас, Григорий бер генә минут та икеләнеп тормай, ил мәнфәғәте һағына баҫа. Яугир үҙ теләге менән БПЛА (пилотһыҙ осоу аппараттары) взводына килә.
– Бөгөн пилотһыҙ аппараттар – ул техника ғына түгел, ә заманса һуғыштың мөһим ҡоралдарының береһе, – ти «Хакер».
Григорий хеҙмәт иткән подразделение бурыстарының даирәһе ифрат киң. Улар дошмандың йәшеренгән урындарын, ут позицияларын һәм техникаһын асыҡлай, юғары аныҡлыҡ менән сәптәрҙе тоҫҡай. Хәрби эштә FPV-дрондар һәм самолет тибындағы аппараттар уның төп ярҙамсыларына әүерелгән.
Ләкин пилотһыҙ авиацияның роле бының менән генә сикләнмәй. Был технологиялар яугирҙәр ғүмерен һаҡлап ҡалыуҙа ла ҙур роль уйнай. Григорийҙың подразделениеһы яралыларҙы эвакуациялау, шулай уҡ алғы һыҙатҡа аҙыҡ-түлек, медикаменттар һәм башҡа йәшәү өсөн кәрәк-яраҡтар килтереү өсөн дә БПЛА-ларҙы әүҙем файҙалана. Һауанан бер нисә минут эсендә килеп еткән гуманитар йөк йыш ҡына ут аҫтындағы юлдарҙы үтеүгә ҡарағанда күпкә хәүефһеҙерәк һәм тиҙерәк.
Ҡатмарлы хәрби бурыстарҙы үтәү, көн һайын үлем менән күҙмә-күҙ осрашыу һәм юғары яуаплылыҡ егетте нығыраҡ сыныҡтыра ғына. Ул үҙенең ваҡытының күп өлөшөн илде һаҡлауға арнаһа ла, киләсәк тураһында ла онотмай. «Хакер» «Синергия» университетында мәғлүмәт хәүефһеҙлеге йүнәлеше буйынса юғары белем ала. Ул уҡыу йортонда биш семестрҙы уңышлы тамамлаған, диплом алырға ни бары ике семестр ғына ҡалған.
Яу яланындағы мәшәҡәттәр ни тиклем күп булмаһын, яугир һәр буш ваҡытын, һәр ял минутын файҙалы үткәрергә тырыша. Ул уҡыуға ваҡытын йәлләмәй, сөнки белә үҙ өҫтөңдә эшләргә, камиллашырға кәрәк.
Григорийҙың тарихы — ул илебеҙҙең хәҙерге быуыны геройҙарының дөйөм портреты. Ул —ҡыйыу яугир ҙа, шулай уҡ киләсәк технологияларын үҙләштергән һәм хатта алғы һыҙыҡта ла белемгә ынтылған илһөйәр кеше образы ла. Алда яңы осоштар, яңы бурыстар. Күк инженеры илде яҡлау бурысын лайыҡлы дауам итә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.