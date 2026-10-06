+1 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 03:50

Биш бала әсәһен тапатып үлтергән

Ҡот осҡос авариянан һуң водитель ваҡиға урынынан ҡасҡан…

Добавить в предпочтительные источники Google
Биш бала әсәһен тапатып үлтергәнБиш бала әсәһен тапатып үлтергән
Биш бала әсәһен тапатып үлтергән

Иглин районы прокуратураһы биш бала әсәһе һәләк булған юл-транспорт ваҡиғаһына бәйле енәйәт эше материалдарын судҡа тапшырған. Эш буйынса ғәйепләнеүсе — Өфөлә йәшәгән 37 йәшлек ҡатын.

Уға иҫерек килеш һаҡһыҙлыҡ арҡаһында кеше үлеменә килтергән һәм юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ташлап киткән юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу буйынса ғәйепләү белдерелгән.

Тәфтиш версияһы буйынса, быйыл июль айында ғәйепләнеүсе иҫерек килеш Оло Теләк ауылында Калинин урамы буйлап Hyundai Sonata автомобилендә барған саҡта юл ситенә сығып, йәйәүлене тапатҡан. Шунан һуң водитель ваҡиға урынынан ҡасып киткән.

Биш бала әсәһе булған ҡатын алған йәрәхәттәрҙән ваҡиға урынында уҡ һәләк булған.

Енәйәт эше Иглин район-ара судына ҡарауға ебәрелгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика