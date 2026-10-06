Биш бала әсәһен тапатып үлтергән

Иглин районы прокуратураһы биш бала әсәһе һәләк булған юл-транспорт ваҡиғаһына бәйле енәйәт эше материалдарын судҡа тапшырған. Эш буйынса ғәйепләнеүсе — Өфөлә йәшәгән 37 йәшлек ҡатын.
Уға иҫерек килеш һаҡһыҙлыҡ арҡаһында кеше үлеменә килтергән һәм юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ташлап киткән юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу буйынса ғәйепләү белдерелгән.
Тәфтиш версияһы буйынса, быйыл июль айында ғәйепләнеүсе иҫерек килеш Оло Теләк ауылында Калинин урамы буйлап Hyundai Sonata автомобилендә барған саҡта юл ситенә сығып, йәйәүлене тапатҡан. Шунан һуң водитель ваҡиға урынынан ҡасып киткән.
Биш бала әсәһе булған ҡатын алған йәрәхәттәрҙән ваҡиға урынында уҡ һәләк булған.
Енәйәт эше Иглин район-ара судына ҡарауға ебәрелгән.