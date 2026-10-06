Башҡортостан халҡы тыуған йортона ҡайта алмай

«Победа» авиакомпанияһының Мәскәүҙән Өфөгә рейсы баш ҡалаға булған пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүме арҡаһында 8 сәғәт 20 минутҡа тотҡарланған.
Онлайн-табло мәғлүмәттәре буйынса, самолет 6 октябрҙә сәғәт 03:55-тә Өфөгә килеп етергә тейеш булған. Хәҙер иһә уның килеүе 12:15-тә көтөлә.
Әйткәндәй, 6 октябргә ҡараған төндә Росавиация Мәскәүҙең дүрт аэропортында — Шереметьево, Домодедово, Внуково һәм Жуковскийҙа — һауа судноларын ҡабул итеүгә һәм осороуға ваҡытлыса сикләүҙәр индергән.
Был саралар баш ҡалаға күпләп пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүме сәбәпле ҡабул ителгән.
Мәскәү мэры Сергей Собянин хәбәр итеүенсә, 5 октябрь кисенән Мәскәү төбәге йүнәлешендә 650 дрон осҡан. Һауа һөжүме һөҙөмтәһендә баш ҡалаға яҡынлашҡан 105 пилотһыҙ осоу аппараты һауа оборонаһы көстәре тарафынан юҡ ителгән.