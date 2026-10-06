+6 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 07:15

Башҡортостан халҡы тыуған йортона ҡайта алмай

Улар мең саҡрым алыҫлыҡта аэропортта тотҡарланған. Сәбәбе — етди.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостан халҡы тыуған йортона ҡайта алмайБашҡортостан халҡы тыуған йортона ҡайта алмай
Башҡортостан халҡы тыуған йортона ҡайта алмай

«Победа» авиакомпанияһының Мәскәүҙән Өфөгә рейсы баш ҡалаға булған пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүме арҡаһында 8 сәғәт 20 минутҡа тотҡарланған.

 

Онлайн-табло мәғлүмәттәре буйынса, самолет 6 октябрҙә сәғәт 03:55-тә Өфөгә килеп етергә тейеш булған. Хәҙер иһә уның килеүе 12:15-тә көтөлә.

 

Әйткәндәй, 6 октябргә ҡараған төндә Росавиация Мәскәүҙең дүрт аэропортында — Шереметьево, Домодедово, Внуково һәм Жуковскийҙа — һауа судноларын ҡабул итеүгә һәм осороуға ваҡытлыса сикләүҙәр индергән.

 

Был саралар баш ҡалаға күпләп пилотһыҙ осоу аппараттары һөжүме сәбәпле ҡабул ителгән.

 

Мәскәү мэры Сергей Собянин хәбәр итеүенсә, 5 октябрь кисенән Мәскәү төбәге йүнәлешендә 650 дрон осҡан. Һауа һөжүме һөҙөмтәһендә баш ҡалаға яҡынлашҡан 105 пилотһыҙ осоу аппараты һауа оборонаһы көстәре тарафынан юҡ ителгән.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика