Айыуҙар ике кешене талап үлтергән

Беренсе фажиғә 2 октябрҙә Усть-Илим районында, Илим йылғаһы тамағы янындағы урманда булған. Айыу 71 йәшлек иргә һөжүм итеп, уны талай. Һуңынан кеше ашаусы йыртҡысты юҡ иткәндәр.
Икенсе осраҡ 4 октябрҙә Магистральный ҡасабаһынан 300 саҡрым алыҫлыҡтағы предприятие биләмәһендә теркәлгән. Айыу торлаҡ вагонға инеп, 55 йәшлек эшсегә һөжүм иткән. Ирҙе ҡотҡарып ҡала алмағандар.
Тәфтишселәр ирҙәрҙең үлеме буйынса тикшереү башлаған. Төбәктә айыуҙарҙың кешеләр йәшәгән урындарға сығыуы сәбәпле юғары әҙерлек режимы индерелгән. Йәшәүселәргә урманға барыуҙы сикләргә тәҡдим ителгән.
Йыл башынан алып айыуҙарҙың 22-нән ашыу кешегә һөжүм итеүе билдәле. Ғалимдар бындай осраҡтарҙың иң күп була торған осоро беренсе ҡар яуғандан һуң башлана тип билдәләй .
Бынан алда Красноярск крайында ла айыуҙың ҡатынға йәшәгән йорто янында һөжүм итеп, уны һәләк итеүе тураһында хәбәр ителгәйне.