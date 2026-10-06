+1 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Октября , 04:00

Айыуҙар ике кешене талап үлтергән

Иркутск өлкәһендә айыуҙар ике кешегә һөжүм итеп үлтергән. Был хаҡта «Интерфакс» хәбәр итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Айыуҙар ике кешене талап үлтергәнАйыуҙар ике кешене талап үлтергән
Айыуҙар ике кешене талап үлтергән

Беренсе фажиғә 2 октябрҙә Усть-Илим районында, Илим йылғаһы тамағы янындағы урманда булған. Айыу 71 йәшлек иргә һөжүм итеп, уны талай. Һуңынан кеше ашаусы йыртҡысты юҡ иткәндәр.

Икенсе осраҡ 4 октябрҙә Магистральный ҡасабаһынан 300 саҡрым алыҫлыҡтағы предприятие биләмәһендә теркәлгән. Айыу торлаҡ вагонға инеп, 55 йәшлек эшсегә һөжүм иткән. Ирҙе ҡотҡарып ҡала алмағандар.

Тәфтишселәр ирҙәрҙең үлеме буйынса тикшереү башлаған. Төбәктә айыуҙарҙың кешеләр йәшәгән урындарға сығыуы сәбәпле юғары әҙерлек режимы индерелгән. Йәшәүселәргә урманға барыуҙы сикләргә тәҡдим ителгән.

Йыл башынан алып айыуҙарҙың 22-нән ашыу кешегә һөжүм итеүе билдәле. Ғалимдар бындай осраҡтарҙың иң күп була торған осоро беренсе ҡар яуғандан һуң башлана тип билдәләй .

Бынан алда Красноярск крайында ла айыуҙың ҡатынға йәшәгән йорто янында һөжүм итеп, уны һәләк итеүе тураһында хәбәр ителгәйне.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика