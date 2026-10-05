Водителдәр һәм пассажирҙар иғтибарына!

Бөгөн, 5 октябрҙә, сәғәт 10-дан (урындағы ваҡыт) төбәк әһәмиәтендәге дөйөм ҡулланылыштағы автомобиль юлдарының түбәндәге участкаһында йөк һәм пассажирҙар ташыусы автомобилдәр өсөн хәрәкәт сикләүен оҙайтырға:
Өфө – Инйәр – Белорет юлының 67-се саҡрымынан 222-се саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Архангел, Белорет райондары).
Сәбәбе: насар һауа шарттары (ҡар, ел, боҙлауыҡ, күреү мөмкинлегенең сикләнеүе).
Хәрәкәтте сикләүҙең яҡынса тамамланыу ваҡыты — 2026 йылдың 5 октябре, сәғәт 13:00 (урындағы ваҡыт).
Төбәк әһәмиәтендәге дөйөм ҡулланылыштағы автомобиль юлдарының түбәндәге участкаларында йөк һәм пассажирҙар ташыусы автомобилдәр өсөн хәрәкәт сикләүен алырға:
Белорет – Учалы – Мейәс юлының 1-се саҡрымынан 159-сы саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Белорет, Учалы райондары).
Стәрлетамаҡ – Белорет – Магнитогорск юлының 222-се саҡрымынан 275-се саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Белорет, Әбйәлил райондары).
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.