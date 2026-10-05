+2 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 05:03

Водителдәр һәм пассажирҙар иғтибарына!

БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетынан хәрәкәтте туҡтатып тороу тураһында хәбәр килде.

Добавить в предпочтительные источники Google
Водителдәр һәм пассажирҙар иғтибарына!Водителдәр һәм пассажирҙар иғтибарына!
Водителдәр һәм пассажирҙар иғтибарына!

Бөгөн, 5 октябрҙә, сәғәт 10-дан (урындағы ваҡыт) төбәк әһәмиәтендәге дөйөм ҡулланылыштағы автомобиль юлдарының түбәндәге участкаһында йөк һәм пассажирҙар ташыусы автомобилдәр өсөн хәрәкәт сикләүен оҙайтырға:

Өфө – Инйәр – Белорет юлының 67-се саҡрымынан 222-се саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Архангел, Белорет райондары).

Сәбәбе: насар һауа шарттары (ҡар, ел, боҙлауыҡ, күреү мөмкинлегенең сикләнеүе).

Хәрәкәтте сикләүҙең яҡынса тамамланыу ваҡыты — 2026 йылдың 5 октябре, сәғәт 13:00 (урындағы ваҡыт).

Төбәк әһәмиәтендәге дөйөм ҡулланылыштағы автомобиль юлдарының түбәндәге участкаларында йөк һәм пассажирҙар ташыусы автомобилдәр өсөн хәрәкәт сикләүен алырға:

Белорет – Учалы – Мейәс юлының 1-се саҡрымынан 159-сы саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Белорет, Учалы райондары).
Стәрлетамаҡ – Белорет – Магнитогорск юлының 222-се саҡрымынан 275-се саҡрымына тиклем (Башҡортостан Республикаһының Белорет, Әбйәлил райондары).

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика