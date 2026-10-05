Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев Бөтә донъя Уҡытыусылар көнөнә арналған тантаналы сарала ҡатнашты.
Башҡорт дәүләт академия опера һәм балет театрында мәғариф өлкәһе вәкилдәре, остаздар һәм педагогик хеҙмәт ветерандары йыйылды. Александр Шельдяев Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров исеменән йыйылыусыларҙы һөнәри байрамдары менән ҡотлап, республикала педагогтарҙың һөнәри үҫеше, заманса белем биреү алымдарын үҙләштереү һәм алдынғы тәжрибәне ҡулланыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылыуын билдәләне.
— Беҙ мәғариф инфраструктураһын үҫтерәбеҙ, педагогтарҙың һөнәри үҫеше, алдынғы тәжрибә һәм методикаларҙы ҡулланыуы өсөн шарттар булдырабыҙ. Башҡортостан мәктәптәрҙе заманса ҡорамалдар менән йыһазландырыу буйынса Волга буйы федераль округында беренсе, илдә өсөнсө урында тора. Быйыл уҡыусылар өсөн биш яңы мәктәп үҙ ишектәрен асты, йыл аҙағына тиклем тағы өс мәктәп асыласаҡ. Уларҙа 3,5 меңдән ашыу урын булдырыласаҡ. Бынан тыш, 36 мәктәпкә, алты балалар баҡсаһына һәм алты колледжға капиталь ремонт үткәрелде, — тип билдәләне Александр Шельдяев.
Уҡыусыларҙың белем кимәле лә юғары һөҙөмтәләр менән ҡыуандыра. Башҡортостан Бөтә Рәсәй уҡыусылар олимпиадаһының йомғаҡлау этабында ҡатнашыусылар һәм еңеүселәр һаны буйынса илдең иң яҡшы биш төбәге иҫәбенә инә. Быйыл олимпиаданың йомғаҡлау этабында республиканың 193 уҡыусыһы ҡатнашты, уларҙың 78-е еңеүсе һәм призёр булды. Химия буйынса бер нисә йөҙ баллыҡ һөҙөмтә күрһәткән уҡыусыларҙы әҙерләгән, шулай уҡ «Росхим»дың «Ҙур олимпиадаһы»нда призёрҙар командаһын туплаған педагог Ризида Морева айырым билдәләнде.
Мәктәпте тамамлаусылар Берҙәм дәүләт имтиханында ла юғары һөҙөмтәләр күрһәтә. Быйыл Башҡортостанда 210 йөҙ баллыҡ эш теркәлгән. Республика уҡыусылары халыҡ-ара олимпиадаларҙа ла даими рәүештә еңеүселәр һәм призёрҙар иҫәбенә инә. Педагогтарҙың һөнәри конкурстарҙағы ҡаҙаныштары ла ҙур иғтибарға лайыҡ. Мәҫәлән, Өфө ҡалаһының 10-сы белем биреү үҙәгенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ләйсән Хәсәнова «Туған тел һәм туған әҙәбиәттең иң яҡшы уҡытыусыһы» Бөтә Рәсәй һөнәри конкурсының бишенсе этабында «Быуындар күсәгилешлеге өсөн» махсус призына лайыҡ булды.
Республикала мәктәпкәсә белем биреүгә лә айырым иғтибар бүленә. 2026 йыл Рәсәй Мәғариф министрлығы тарафынан Мәктәпкәсә белем биреү йылы тип иғлан ителде. Александр Шельдяев үҙ сығышында тәрбиәселәрҙең хеҙмәтенең әһәмиәтен айырым һыҙыҡ өҫтөнә алды. Башҡортостанда 944 балалар баҡсаһы эшләй. Уларға 186 меңдән ашыу бала йөрөй.
Мәктәпкәсә белем биреү сифаты педагогтарҙың һөнәри конкурстарҙағы уңыштары менән дә раҫлана. Мәҫәлән, Хәйбулла районының Аҡъяр ауылындағы 3-сө балалар баҡсаһы тәрбиәсеһе Альбина Шәрипова «Туған тел һәм туған әҙәбиәттең иң яҡшы уҡытыусыһы» Бөтә Рәсәй һөнәри конкурсының мәктәпкәсә белем биреү педагогтары өсөн номинацияһында еңеү яуланы. Белорет ҡалаһының 29-сы балалар баҡсаһының өлкән тәрбиәсеһе Ирина Тарасова «Мәктәпкәсә йәштәге балаларҙы башҡорт һәм рус халыҡтарының матди мәҙәниәте менән таныштырабыҙ» исемле эш дәфтәрен әҙерләүҙә авторҙаш булды. Был хеҙмәт мәктәпкәсә белем биреүҙең методик базаһын байытыуға тос өлөш индерҙе. Мәктәпкәсә белем биреүҙе үҫтереүҙә проект эшмәкәрлеге лә мөһим урын алып тора. Был йүнәлештә Марина Пудовкина ҙур эш башҡара. Уның етәкселегендә балалар баҡсаһы бер нисә тапҡыр Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһы конкурсында ҡатнашты. Ә былтыр Президент гранттары фонды ярҙамында «Һүҙ гармонияһы» проекты тормошҡа ашырылды.
Александр Шельдяев август айында Башҡортостан Башлығының педагогик хеҙмәттең абруйын күтәреүгә йүнәлтелгән указға ҡул ҡуйыуын да иҫкә төшөрҙө.
— Һәм был башы ғына. Беҙ уҡытыусыларға ярҙам сараларын артабан да киңәйтәсәкбеҙ, яңы мәктәптәр төҙөйәсәкбеҙ һәм уларҙы заманса ҡорамалдар менән йыһазландырасаҡбыҙ, — тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Премьер-министр вазифаһын башҡарыусы. Сара тантаналы бүләкләү менән тамамланды. Мәғариф өлкәһенең 43 хеҙмәткәренә Башҡортостан Республикаһының дәүләт наградалары тапшырылды.