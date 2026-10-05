+2 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Октября , 13:09

Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!

Быйыл Башҡортостанда Уҡытыусылар көнө айырыуса үҙенсәлекле форматта билдәләнде. Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрында республиканың төрлө төбәктәренән килгән педагогтар өсөн Пушкин балы ойошторолдо. Уҡытыусылар көнөнә арналған тантанала 43 мәғариф хеҙмәткәре дәүләт наградалары менән бүләкләнде.

Добавить в предпочтительные источники Google
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Уҡытыусылар Пушкин балына барҙы!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика